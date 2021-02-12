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12 февраля 2021 года 16:00

Рубль днем слабеет к доллару и евро из-за дешевеющей нефти и намерения ЦБ РФ завершить цикл смягчения политики

Москва. 12 февраля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине из-за снижающейся нефти и намерения ЦБ РФ завершить цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП).

Курс доллара США составил 74,43 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 82,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,11 руб./EUR1, подорожав на 74,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 78,76 копейки - до 81,48 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 17,99 копейки, до 73,9378 руб./$1, и увеличил курс евро на 16,64 копейки, до 89,6052 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне снижающихся цен на нефть и намерения ЦБ РФ завершить цикл смягчения ДКП. Совет директоров Банка России на заседании в пятницу ожидаемо принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%, но несколько видоизменил сигнал о будущей направленности ДКП.

Еще декабрьский сигнал ЦБ ставил под сомнение привычный посыл о том, что пространство для снижения ставки в принципе остается. Февральская формулировка регулятора, по сути, стала сигналом о прекращении цикла смягчения и постепенного возврата к нейтральной ДКП.

Последняя на данный момент оценка Банком России диапазона нейтральной ставки - 5-6%. Ранее ЦБ заявлял, что весь 2021 год ДКП будет оставаться мягкой.

Цикл смягчения стартовал в прошлом году с отметки 7,75% и включал шаги снижения в 25, 50 и даже 100 базисных пунктов. Последний раз Банк России снижал ключевую ставку в июле 2020 года - на 25 базисных пунктов, до ее нынешнего уровня в 4,25%. В сентябре, октябре и декабре ЦБ оставил ключевую ставку неизменной.

"Сохранение ставки на уровне 4,25% и изменение риторики на перспективу 2021 года - два ключевых итога сегодняшнего заседания Банка России. Несмотря на удлинение сигнального горизонта с нескольких ближайших заседаний на весь 2021 год, направление риторики и факторы, ее подкрепляющие, во многом резонировали с нашими ожиданиями. Дезинфляционные факторы отступили на второй план, временно уступив место негативным эффектам от роста издержек и повышенным инфляционным ожиданиям. Здесь сложно что-то добавить, кроме состоявшегося пересмотра инфляции до 3,7-4,2% (Росбанк (MOEX: ROSB): 3,8-4,0%) на конец года - подобный диапазон с возвращением инфляции к 4,0% в последующие годы указывает на низкую вероятность снижения ключевой ставки в текущих сценарных предпосылках регулятора", - подчеркивает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

Давление на рубль также оказывают цены на нефть, которые еще накануне прервали самый длительный период роста более чем за два года на опасениях относительно перспектив спроса на нефть после ухудшения прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК.

В 2021 году ОПЕК ждет роста потребления нефти на 5,8 млн баррелей в сутки, что на 100 тыс. баррелей в сутки меньше прогноза предыдущего месяца - до 96,05 млн баррелей в сутки.

Между тем МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 100 тыс. баррелей в сутки, до 5,4 млн баррелей в сутки.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу снизилась на 0,75% - до $60,68 за баррель. По итогам торгов 11 февраля эти контракты подешевели на 0,5% - до $61,14 за баррель, продемонстрировав максимальное снижение с 22 января после роста на протяжении девяти сессий подряд.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,89% - до $57,72 за баррель. В четверг фьючерсы снизились в цене на 0,8% - до $58,24 за баррель, что стало сильнейшим падением за две недели после роста в течение восьми сессий подряд.

Для обоих сортов нефти это были самые длительные периоды непрерывного роста с января 2019 года, свидетельствуют данные Dow Jones. Как Brent, так и WTI завершили торги в среду на максимумах с января 2020 года.

"Решение сохранить ставку не стало неожиданностью для участников рынка, поэтому рублевые пары на него не отреагировали. В то же время, с утра на рынке наблюдалось снижение рубля как к доллару, так и к евро на фоне коррекции нефтяных котировок. Однако к полудню нефть на какое-то время прекратила снижение, начав восстанавливаться, вслед за ней прерывал ослабление и рубль. В целом, при восстановлении нефтяных котировок в направлении $61 и выше за баррель марки Brent мы ожидаем снижение доллара до 73 рублей, евро - до 89 рублей", - отмечает старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных межбанковских кредитов (1-6 месяцев) по преимуществу немного снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 4,21% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 3 б.п. - до 4,36% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,65% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 3 б.п. - до 4,83%, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению с четвергом - 4,93% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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