.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Бумаги Норникеля, Яндекса и Магнита будут интересны на следующей неделе - BCS Express
.
12 февраля 2021 года 17:11
Бумаги Норникеля, Яндекса и Магнита будут интересны на следующей неделе - BCS Express
Аналитики BCS Express рекомендуют обратить внимание на бумаги ГМК "Норильский никель", "Яндекса" и "Магнита" на следующей неделе, говорится в комментарии инвесткомпании. Важным событием для "Норильского никеля" на следующей неделе станет публикация финансовых результатов за II полугодие 2020 года. Эксперты инвесткомпании отмечают, что ожидаются сильные показатели операционной деятельности, так как цены на ключевые металлы во второй половине 2020 года были сравнительно высокими, а рубль слабым. Повышенное внимание будет приковано к показателю EBITDA, из которого платятся дивиденды. "Вероятно, каких-то комментариев по поводу будущих дивидендов не последует по итогам публикации отчета, однако исходя из представленного показателя EBITDA можно будет сформировать предварительные ожидания относительно дивдоходности "Норникеля" за 2020 год", - отмечают в BCS Express. Второй момент - комментарии менеджмента по поводу судебного разбирательства аварии на ТЭЦ-3. "Техническая картина в бумагах "Норникеля" преимущественно нейтральная. В последние недели котировки перешли в формат боковика после прошедшей волны роста, индикаторы на нейтральных позициях. При этом пологий растущий тренд остается актуальным - при позитивном отчете бумаги могут попытаться вырваться из консолидации вверх", - указывают в инвесткомпании. "Яндекс" опубликует отчетность по МСФО во вторник, 16 февраля. "Ожидания умеренно позитивные - последствия пандемии были "переварены" еще в III квартале 2020 года. Стоит обратить внимание на темпы роста выручки. Помимо представления отчета компания может дать какую-либо информацию относительно направлений дальнейшего развития - к примеру, о перспективах выхода в финтех-сегмент. Интерес компании к финансовым услугам очевиден после сорвавшейся сделки с TCS Group. Вполне возможно, что компания продолжает искать возможности для выхода на данный рынок", - пишут эксперты BCS Express. "С технической точки зрения, акции "Яндекса" в третий раз поднялись к уровню 5400 рублей и выглядят слегка перегретыми. Импульсный пробой уровня мог бы стать неплохим сигналом для "быков". Если же отметка в ближайшие дни устоит, можно ожидать очередного витка в рамках сложившейся боковой консолидации", - полагают аналитики. 18 февраля "Магнит" проведет "День стратегии". "Каких-то конкретных вопросов, которые будут обсуждаться на мероприятии, не представлено, но можно ожидать, что как минимум будет затронут вопрос развития компании в онлайн-сегменте. Ранее ближайшие конкуренты ритейлера представили свои планы по переходу в онлайн и даже о перспективах IPO своих цифровых сервисов. Если инвесторы получат посыл о направлениях роста, бумаги могут отреагировать позитивно, особенно в свете депрессивной динамики бумаг с начала года", - отмечают в BCS Express. Нельзя исключать, по мнению экспертов, что на "Дне инвестора" может быть затронут вопрос дивидендов "Магнита". Волатильность в бумаге может вырасти. "Техническая картина в бумагах "Магнита" нейтральная. Цели коррекционного отката отработаны, однако развить отскок пока не получается. Индикаторы разгружены и не поддерживают ни одну из сторон. Неплохой драйвер в бумаге на горизонте ближайшего полугода - ожидания крупных дивидендов по итогам 2020 года", - указывают аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
12 февраля 2021 года 18:29
Первое повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 б.п. может состояться на заседании 23 апреля - Альфа-банк
Первое повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 б.п. может состояться на заседании 23 апреля, полагают эксперты Альфа-банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Как отмечается в обзоре аналитиков инвестбанка, ЦБ сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 4,25% на заседании 12 февраля, но... читать дальше
.12 февраля 2021 года 18:00
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Coca-Cola Co. с прогнозной ценой $56,2 за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы рекомендуем "покупать" акции Coca-Cola с целевой ценой $56,2. Потенциал составит 16,7% с учетом дивидендов NTM в перспективе 12... читать дальше
.12 февраля 2021 года 17:41
Возможно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 4,5% в течение полугода, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Банк России 12 февраля ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на историческом минимуме в 4,25% годовых, констатирует эксперт. Основными аргументами в пользу такого... читать дальше
.12 февраля 2021 года 16:44
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Uber Technologies с целью $64,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: $60,5, потенциальная доходность: 7,27%, стоп-приказ: $58,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. Почти по всем показателям компания Uber... читать дальше
.12 февраля 2021 года 16:18
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 5600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,6%, стоп-приказ: 5200 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Яндекс" опубликовал на своём сайте... читать дальше
.12 февраля 2021 года 16:00
Рубль днем слабеет к доллару и евро из-за дешевеющей нефти и намерения ЦБ РФ завершить цикл смягчения политики
Москва. 12 февраля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине из-за снижающейся нефти и намерения ЦБ РФ завершить цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). читать дальше
.12 февраля 2021 года 15:54
Возможен рост прогнозной цены акций Walt Disney Co. до $220 за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Вышедший квартальный отчет Walt Disney Co. мы оцениваем как умеренно позитивный. Повышаем целевую цену по акциям Disney со $185 до $220 за штуку. Мы уверены в... читать дальше
.12 февраля 2021 года 15:24
Возможно ослабление курса рубля к доллару и евро в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". Рубль к середине сессии в пятницу ослабевал в пределах 1,2% против доллара и евро, ускорив снижение после подведения итогов заседания ЦБ, констатирует... читать дальше
.12 февраля 2021 года 14:45
Индекс S&P 500 проведет торги пятницы в диапазоне 3890-3830 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индекс широкого рынка консолидируется в узком диапазоне после роста на 4% на прошлой неделе.... читать дальше
.12 февраля 2021 года 14:18
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит неделю в диапазоне 3330-3400 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. "Индекс Мосбиржи в минусе на 1,2% к 13:00 мск, индекс РТС теряет более 2%. Существенный рост в российских активах в течение последних трех месяцев... читать дальше
.12 февраля 2021 года 12:56
Акции ПАО "Интер РАО" остаются фундаментально привлекательными на горизонте 12 месяцев, отмечается в комментарии Газпромбанка. "Расчетная прибыль "Интер РАО" от продаж по РСБУ в 4К20 г по различным сегментам деятельности "Интер РАО" показала разнонаправленную динамику с ростом в сегменте... читать дальше
.12 февраля 2021 года 12:30
Возможный жесткий комментарий Банка России по итогам заседания 12 февраля может привести к дополнительному снижению на рынке ОФЗ, говорится в обзоре Уралсиба. "В пятницу состоится заседание Центробанка по ключевой ставке. На рынке сложился консенсус, что в этот раз она будет оставлена на уровне... читать дальше
.12 февраля 2021 года 11:50
Рынок акций РФ утром снижается вслед за нефтью, индекс МосБиржи откатился ниже 3370п во главе с РусАлом
Москва. 12 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается вслед за нефтью (Brent упала ниже $61 за баррель) и внешними фондовыми площадками; индекс МосБиржи опустился ниже отметки 3370 пунктов во главе с бумагами "РусАла". читать дальше
.12 февраля 2021 года 11:41
Возможно тестирование котировками нефти уровня $60/барр. в рамках коррекции вниз - "Открытие Брокер"
Возможно тестирование уровня $60 за баррель котировками нефти марки Brent в рамках коррекционного движения вниз, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Международное энергетическое агентство и ОПЕК в четверг высказали осторожные опасения... читать дальше
.12 февраля 2021 года 11:17
Рубль в течение дня, скорее всего, будет торговаться у отметки 73,8 руб./$1, отмечается в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого. "Рубль вырос в четверг на 0,4% на фоне роста большинства других ЕМ валют, хотя динамика в течение дня была неоднородной, - напоминает... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.