"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Uber Technologies с целью $64,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: $60,5, потенциальная доходность: 7,27%, стоп-приказ: $58,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Почти по всем показателям компания Uber Technologies отчиталась лучше ожиданий, констатируют эксперты "Финама".

"Несмотря на то что компания продолжает терять деньги, с нашей точки зрения, высока вероятность, что мы можем увидеть положительные сдвиги по итогам первого квартала 2021 года (насколько мы понимаем, основные перестановки в портфеле активов компании уже сделаны). Как только финансовый директор даст рынку четкий сигнал по сроку выхода компании на прибыльность, с высокой долей вероятность пойдет переоценка. Даже учитывая все эти факторы, оценка бизнеса достаточно дорогая, так что "стопом" пренебрегать в этой идее нельзя", - пишут аналитики инвесткомпании.

Также в "Финаме" отмечают, что, с технической точки зрения, актив торгуется в восходящем тренде после небольшой коррекции на публикации отчетности. "Рекомендуем открывать длинные позиции на небольшом импульсивном проливе. При таком входе при открытии позиции на 15,13% от портфеля риск по нему составит 0,5%", - указывают эксперты.

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