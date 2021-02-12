Возможно ослабление рубля в среднесрочной перспективе - "Велес Капитал"

Возможно ослабление курса рубля к доллару и евро в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

Рубль к середине сессии в пятницу ослабевал в пределах 1,2% против доллара и евро, ускорив снижение после подведения итогов заседания ЦБ, констатирует аналитик Елена Кожухова. Доллар стремился к 74,50 руб./$1, а евро поднялся к 90 руб./EUR1.

"С технической точки зрения, валютные пары рубля с долларом и евро со второй половины декабря прошлого года показывают более низкие минимумы и более высокие максимумы, что может стать предвестником возвращения к среднесрочному восходящему тренду, то есть ослаблению рубля. Так, пара доллар/рубль, с одной стороны, еще не в полной мере реализовала потенциал краткосрочной коррекции (к 73 руб./$1), но уже идет наверх, а при закреплении выше 74,80 руб./$1 и вовсе может закрепиться выше 76-77 руб./$1, - отмечает Кожухова. - Схожая ситуация наблюдается в паре с евро, который при преодолении 90,50 руб./EUR1 может направиться к 92-93 руб./EUR1. Ситуация изменится при закреплении валютных пар ниже поддержек 73 руб./$1 и 88,30 руб./EUR1 соответственно".

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