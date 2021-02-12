Индекс S&P 500 проведет торги пятницы в диапазоне 3890-3830 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги пятницы в диапазоне 3890-3830 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова.

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индекс широкого рынка консолидируется в узком диапазоне после роста на 4% на прошлой неделе. Сопротивление в области верхней границы восходящего тренда все еще представляет собой значительное препятствие. Индикатор RSI формирует "медвежью" дивергенцию, что может привести к краткосрочной коррекции", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Мировые фондовые площадки в пятницу демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Новостной фон, по мнению эксперта, остается достаточно спокойным. Сильными факторами поддержки оптимизма остаются перспективы принятия фискальных стимулов в конце февраля или в марте, позитивная квартальная отчетность и уверенные прогнозы компаний на 2021 год. В то же время инвесторов беспокоит перекупленность некоторых сегментов рынка, а также угроза распространения новых штаммов коронавируса.

Также Денисламов обращает внимание на новость о том, что администрация Байдена заказала дополнительные 100 млн доз антиковидной вакцины от Pfizer/BioNTech и еще 100 млн доз от Moderna. "Прививочная кампания продолжает ускоряться. Каждый день делается около 1,6 млн прививок, хотя еще в начале февраля показатель находился на уровне 1,3 млн. С текущим темпом для обеспечения иммунитета 75% населения США потребуется девять месяцев, однако процедура вакцинирования ускоряется. Опрос экономистов, проведенный WSJ, указал на улучшение прогнозов ВВП США. Теперь в среднем ожидается рост экономики в текущем году на 4,9%, что на 0,6% выше январских оценок. Главной причиной позитивного пересмотра прогноза экономисты называют увеличение скорости вакцинации", - отмечает аналитик.

Эксперт напоминает, что в пятницу будут опубликованы предварительные индексы ожиданий и настроений потребителей за февраль от Мичиганского университета. Консенсус-прогноз предполагает рост индекса ожиданий с 74,0 до 75,7, а индекса настроений - с 79,0 до 80,8 пункта. Показатели могут отразить улучшение состояния рынка труда и надежду на новые прямые выплаты населению в рамках фискальных стимулов.

Также Денисламов отмечает, что в понедельник биржи США не будут работать, поэтому инвесторы сегодня могут быть склонны к частичному закрытию позиций. На этом фоне наиболее вероятны продолжение боковой динамики или небольшая коррекция.

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