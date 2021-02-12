Текущая позиция специалистов ОПЕК и МЭА противоречит преобладающему позитиву на рынке нефти - Банк "Санкт-Петербург"

Текущая позиция специалистов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) противоречит преобладающему позитиву на рынке нефти, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Нефть сдала свои позиции и торгуется ниже $61/барр., фьючерсы Brent с утра падают на 0,63%. Некоторое давление на нефть оказывает распространение новых штаммов коронавируса, что может замедлить восстановление спроса. В четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало ежемесячный отчет, в котором оно спрогнозировало восстановление спроса на нефть только ко второй половине года. Так, на конец 2021г агентство ожидает нефтяной спрос на уровне 96,4 млн барр./сутки. В связи с этим во второй половине года МЭА ожидает постепенного ослабления сокращений добычи в рамках ОПЕК", - указывают эксперты банка.

Также аналитики обращают внимание на тот факт, что ОПЕК в своем ежемесячном отчете придерживается схожих взглядов, прогнозируя спрос на конец года в 96,05 млн барр./сут., однако организация при этом несколько снизила прогнозы восстановления спроса. Так, в связи с распространением новых штаммов коронавируса, ОПЕК снизил ожидания прироста спроса с 5,9 млн барр./сутки в январском отчете до 5,79 млн барр./сутки. МЭА также ожидает более медленное восстановление спроса на 5,4 млн барр./сут.

Таким образом, текущая позиция специалистов из ОПЕК и МЭА идет в разрез с преобладающим позитивом на рынке нефти, заключают аналитики банка.

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