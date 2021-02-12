Рынок акций РФ утром снижается вслед за нефтью, индекс МосБиржи откатился ниже 3370п во главе с РусАлом

Москва. 12 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается вслед за нефтью (Brent упала ниже $61 за баррель) и внешними фондовыми площадками; индекс МосБиржи опустился ниже отметки 3370 пунктов во главе с бумагами "РусАла".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3364,55 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1433,69 пункта (-1,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,9%.

Доллар подорожал до 73,93 рубля (+0,33 рубля), золото стоит $1816,9 за унцию (-0,5%).

Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "Соловьев-лайф" заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, но не хотела бы изолироваться от мировой жизни.

"Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе, в самых чувствительных сферах, да. Мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому", - сказал министр.

Подешевели акции UC Rusal (-2,9%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (-2,8%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5% и -1,1% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "Московской Биржи" (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу слабо негативный: нефть дешевеет, контракты на промышленные металлы демонстрируют разнонаправленное движение, сырьевые валюты преимущественно под небольшим давлением. На работающих азиатских фондовых площадках также преобладали продажи, что предопределило негативное открытие торгов в России и снижение рубля.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, особых идей на рынке нет, складывается впечатление, что многие участники торгов не решаются на какие-либо действия: поводов для роста нет, но и продавать акции жалко. Примерно такая же картина наблюдается и на американском рынке акций, который три дня лежит в очень узком боковике вблизи от исторических максимумов. Это неплохой знак - видно отсутствие желания корректироваться, а за это время рынок снимает краткосрочную техническую перекупленность.

Котировки Brent ушли под отметку $61 за баррель, а при пробитии $60 распродажи могут ускориться. Технической целью снижения является район $55 за баррель, полагает аналитик.

В пятницу Банк России примет решение по ключевой ставке. Ожидается, что показатель останется неизменным, что уже заложено в текущих котировках рубля. При этом можно ожидать, что регулятор ужесточит риторику, давая намеки на возможное скорое повышение ставки. Основная угроза для рубля исходит с рынка ОФЗ, который вроде бы отскочил на снятии санкционных рисков, но последние три снова снижается и обновил накануне минимумы года. Именно для поддержки доходностей ОФЗ ЦБ РФ и может дать сигнал на повышение ставки, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ОПЕК и МЭА в четверг в ежемесячных отчетах ухудшили прогноз по росту спроса на нефть в текущем году, что стало одной из причин фиксации прибыли по перекупленным нефтяным фьючерсам. Ближайший район поддержек для цен Brent расположен у $59,5 за баррель. В пятницу котировки могут отреагировать на предварительные данные по потребительскому доверию в США за февраль, а также отчет Baker Hughes о числе буровых установок.

Индексы МосБиржи и РТС вновь тестируют средние полосы Боллинджера дневных графиков (3400 и 1435 пунктов соответственно) на фоне ухудшения зарубежных настроений. Ориентир по индексу МосБиржи в пятницу - 3350-3450 пунктов, считает Кожухова.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, в отсутствие новых существенных поводов для направленного движения мировые рынки продолжают консолидироваться у уровней, достигнутых в понедельник. При этом в четверг на рынки вернулись покупки, что позволило западным площадкам отыграть потери предыдущего дня.

Рынки ожидают подвижек в принятии плана помощи американской экономике в размере $1,9 трлн, анонсированного президентом США Байденом. В дальнейшем шаги, приближающие его принятие, будут позитивно восприниматься рынками. Однако сохраняются опасения относительно влияния вливания средств в экономику на инфляцию в США, что может привести к необходимости более раннего сворачивания стимулирующей политики со стороны ФРС.

Плюс к этому, в ближайшие сессии инвесторы продолжат следить за ситуацией с распространением коронавируса и динамикой вакцинации. Снижение темпов заболеваемости и интенсификация процесса вакцинации дают рынкам надежду на скорую победу над пандемией и продолжение восстановления мировой экономики. Однако инвесторов продолжает беспокоить ситуация в Европе, где сохраняются карантинные ограничения, влияющие на восстановление экономики региона, и появляются новые штаммы коронавируса, которые ставят под вопрос эффективность вакцинации, отмечает Зварич.

В США в четверг индексы акций показали смешанную динамику в пределах 0,02-0,4%, индикаторам S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,4%) удалось достичь новых рекордных уровней закрытия, отмечает The Wall Street Journal. В лидерах роста оказались акции технологических компаний, также поддержку рынку оказали бумаги компаний из сферы здравоохранения и коммуникаций. В то же время акции энергетического сектора понесли значительные потери.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступивший днем ранее в Экономическом клубе Нью-Йорка, заявил, что американский Центробанк не намерен менять текущую политику и продолжит стимулирование экономики за счет низких процентных ставок и выкупа активов в крупных объемах.

Он подчеркнул важность бюджетных стимулов, отметив, что одной лишь монетарной политики будет недостаточно, чтобы добиться полного восстановления рынка труда, парализованного пандемией коронавируса.

Пауэлл также отметил, что меньше обеспокоен перспективой усиления инфляции, чем экономическими последствиями пандемии коронавируса.

В пятницу в Азии преобладало снижение индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,1%; биржи КНР, Южной Кореи, Тайваня и Сингапура не работают в связи с празднованием Нового года по лунному календарю), "минусуют" Европа (индекс FTSE просел на 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Биржи материкового Китая возобновят работу в следующий четверг, торги акциями в Гонконге вновь начнутся во вторник.

ВВП Великобритании в IV квартале вырос на 1%, тогда как ожидалось повышение на 0,5%.

На нефтяном рынке цены также снижаются на фоне ухудшения прогнозов МЭА и ОПЕК, накануне прервав самый длительный период роста более чем за два года; цена нефти Brent находится почти на $0,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $60,73 за баррель (-0,7% и -0,5% в четверг), мартовская цена WTI - $57,77 за баррель (-0,8% и -0,8% в четверг).

Нефть Brent ранее росла 9 сессий подряд, WTI - 8 сессий подряд, для обоих сортов нефти это были самые длительные периоды непрерывного роста с января 2019 года, свидетельствуют данные Dow Jones. Как Brent, так и WTI завершили торги в среду на максимумах с января 2020 года.

ОПЕК пересмотрела оценку мирового спроса на нефть в 2019 году, повысив ее с 99,76 до 99,98 млн б/с, при этом в 2020 году, по предварительным подсчетам организации, спрос составил 90,26 млн б/с, говорится в отчете картеля, опубликованном в четверг.

Таким образом, темп прироста в 2020 году изменился с 9,75 млн б/с до 9,72 млн б/с, и мировое потребление оказалось на 30 тыс. б/с меньше предыдущих оценок.

В 2021 году ОПЕК ждет роста потребления нефти на 5,8 млн б/с, что на 100 тыс. б/с меньше прогноза предыдущего месяца - до 96,05 млн б/с.

Между тем МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 100 тыс. б/с, до 5,4 млн б/с.

Мировой спрос в этом году достигнет 96,4 млн б/с, восстановив около 60% объема, потерянного в результате пандемии в 2020 году, пишет агентство в своем отчете.

В то время как спрос на нефть, как ожидается, упадет на 1 млн б/с в первом квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, благоприятные экономические перспективы лежат в основе более сильного спроса во второй половине года, считает МЭА.

Нефтяные котировки демонстрировали уверенный подъем с начала 2021 года, что объясняется оптимизмом по поводу процесса вакцинации от коронавируса, кроме того, поддержку котировкам в последние дни оказывали ожидания принятия дополнительных мер помощи экономике США, пишет MarketWatch.

В то же время, как отмечается, страны ОПЕК+ в основном выполняют свои обязательства в рамках соглашения по ограничению добычи нефти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции En+ (MOEX: ENPG) (-2,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+8,3%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+3%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+2,8%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 12,53 млрд рублей (из них 3,19 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,78 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 800,81 млн рублей - на акции "Норникеля").