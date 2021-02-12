Возможная жесткая риторика ЦБ по итогам заседания может привести к снижению на рынке ОФЗ - Уралсиб

Возможный жесткий комментарий Банка России по итогам заседания 12 февраля может привести к дополнительному снижению на рынке ОФЗ, говорится в обзоре Уралсиба.

"В пятницу состоится заседание Центробанка по ключевой ставке. На рынке сложился консенсус, что в этот раз она будет оставлена на уровне 4,25%, так что основная интрига касается риторики пресс-релиза по итогам заседания. Мы полагаем, что она может оказаться довольно жесткой, и это способно негативно повлиять на динамику долгового рынка, приведя к дополнительному снижению на рынке ОФЗ и возможным существенным колебаниям котировок вечером пятницы", - пишет аналитик корпорации Ирина Лебедева.

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