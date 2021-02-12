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Главная / Мнения аналитиков / Возможная жесткая риторика ЦБ по итогам заседания может привести к снижению на рынке ОФЗ - Уралсиб
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12 февраля 2021 года 12:30
Возможная жесткая риторика ЦБ по итогам заседания может привести к снижению на рынке ОФЗ - Уралсиб
Возможный жесткий комментарий Банка России по итогам заседания 12 февраля может привести к дополнительному снижению на рынке ОФЗ, говорится в обзоре Уралсиба. "В пятницу состоится заседание Центробанка по ключевой ставке. На рынке сложился консенсус, что в этот раз она будет оставлена на уровне 4,25%, так что основная интрига касается риторики пресс-релиза по итогам заседания. Мы полагаем, что она может оказаться довольно жесткой, и это способно негативно повлиять на динамику долгового рынка, приведя к дополнительному снижению на рынке ОФЗ и возможным существенным колебаниям котировок вечером пятницы", - пишет аналитик корпорации Ирина Лебедева. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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