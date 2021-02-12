Рубль в течение дня, скорее всего, будет торговаться у отметки 73,8 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Рубль в течение дня, скорее всего, будет торговаться у отметки 73,8 руб./$1, отмечается в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого.

"Рубль вырос в четверг на 0,4% на фоне роста большинства других ЕМ валют, хотя динамика в течение дня была неоднородной, - напоминает Полевой. - Стабильный внешний фон и все ещё дорогая нефть продолжали шептать "рубль должен быть крепче". Но эхом со стороны локальных покупателей возвращалось "да, да, но пока лучше валюту купить". Если серьезно, то колебания в 30 коп. можно рассматривать как отсутствие изменений, особенно в условиях распродаж в ОФЗ. Это может говорить о том, что основная реакция наблюдалась среди локальных инвесторов".

По мнению эксперта инвесткомпании, новости о подготовке в ЕС новых персональных санкций против чиновников и близких к Кремлю бизнесменов большой роли не играют. Однако утренние заявления главы российского МИДа Лаврова о готовности РФ разорвать отношения с ЕС лишний раз указывают, что перспектив улучшения взаимоотношений с Западом не просматривается, а это вряд ли является хорошей новостью для нашей экономики.

"Ожидаемое в пятницу заседание ЦБ большого влияния на рубль оказать не должно, внешний фон и геополитика важнее. Поэтому прогноз на день - сохранение умеренных колебаний вокруг 73,80 руб./$1", - заключает Полевой.

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