Вероятно снижение цены на нефть к $60/барр. в пятницу - ПСБ

Вероятно снижение цены на нефть марки Brent к уровню $60 за баррель в пятницу в отсутствие идей для дальнейшего роста, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Цены на нефть остаются под давлением ввиду исчерпания идей для роста, отмечает управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова. Кроме того, обращает внимание она, ведущие отраслевые эксперты - МЭА и ОПЕК - в ежемесячных обзорах ухудшили ожидания по спросу на сырье на текущий год.

Так, МЭА уже в 5 раз понизило ожидания, полагая, что спрос в этом году вырастет на 5,4 млн барр./день. А ОПЕК снизила прогноз по росту спроса на нефть до 5,8 млн барр./день.

Ключевыми факторами сдерживания роста спроса стали возобновление карантинов, строгие ограничения в мобильности населения и довольно медленное разворачивание вакцинной кампании в Европе, указывает Крылова.

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