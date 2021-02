Идея дня: "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует инвесторам покупать акции NRG, Tyson, EQT, Coca-Cola, Disney, Tapestry

По мнению аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", в данное время стоит сохранять длинные позиции в акциях, но пора рассмотреть возможность перехода в менее спекулятивные истории, такие как NRG, Tyson, EQT, Coca-Cola, Disney, Tapestry, говорится в комментарии инвестбанка.

"Среднедневной объем торгов акциями в США за последние 20 дней достиг 15,8 млрд акций - это лишь чуть ниже 10-летнего максимума, установленного в марте 2020 года. Такие большие объёмы проходят без крупных распродаж или глобальных шоков. Это ещё один признак того, что инвесторы становятся слишком эмоциональны и активны в своих действиях на рынке. И это ещё один "красный флаг" в добавление к тем, которые мы уже отмечали в последний месяц", - отмечают аналитики инвестбанка.

По их мнению, есть много факторов, которые поддерживают оптимизм на рынке - новый пакет стимулов в США, скорее всего, будет принят в следующем месяце, вакцинация населения быстро продвигается, а корпоративные прибыли превосходят ожидания.

"Стоит сохранять длинные позиции в акциях, но рассмотреть возможность перехода в менее спекулятивные истории, такие как NRG Energy Inc., Tyson Foods Inc. , EQT Corp., Coca-Cola Co., Walt Disney Co., Tapestry Inc.", - рекомендуют эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.