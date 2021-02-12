Вероятно снижение индекса Мосбиржи к 3400 пунктам в пятницу утром - ПСБ

Вероятно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3400 пунктов в начале торгов в пятницу, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"В начале торгов ожидаем активизации продаж в российских акциях, что приведет к снижению рынка и отступлению индекса Мосбиржи в район 3400 пунктов. В дальнейшем возможно улучшение внешней конъюнктуры, что будет способствовать возвращению покупок в наши бумаги и стимулирует восстановление на рынке. В этом случае индекс Мосбиржи попытается отыграть утренние потери и перейти к росту, что поможет ему удержать позиции в диапазоне 3400-3500 пунктов", - указывает Зварич в комментарии ПСБ.

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