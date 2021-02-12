Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут решение ЦБ РФ, а также макростатистика из США и Великобритании:

- В 13:30 МСК станет известно решение ЦБ РФ по ключевой ставке;

- В США выйдут индекс потребительского оптимизма от Мичиганского университета и данные Baker Hughes по числу буровых установок на нефть, а в Великобритании - данные по промпроизводству, торговому балансу и ВВП.

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