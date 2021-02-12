Рынок акций РФ начнет торги в пятницу в красной зоне - "Алор Брокер"

Российский рынок акций начнет торговую сессию в пятницу в "красной зоне", считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций в четверг подрос на 0,4%, однако торги проходили очень вяло, обороты резко упали. Складывается впечатление, что многие, даже спекулянты, просто не решаются на какие-либо действия: поводов для роста нет, а продавать акции жалко. Утро пятницы выглядит не очень радужным для "быков": снижаются американские фьючерсы, в минусе находятся товарные активы, включая нефть, которая, похоже, начала долгожданную коррекцию. Так что открытие нас ждет в "красной зоне", но далеко не факт, что после утренней просадки "медведи" начнут усиливать позиции. Особых поводов для этого нет", - пишет в комментарии инвесткомпании Антонов.

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