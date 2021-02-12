Умеренный потенциал укрепления рубля пока сохраняется - BCS Express

Умеренный потенциал для дальнейшего укрепления рубля к доллару все еще сохраняется, говорится в комментарии BCS Express.

"В курс пары USD/RUB уже заложено сохранение ставки ЦБ на уровне 4,25%, так что колебания отечественной валюты в пятницу на фоне решения ЦБ могут быть незначительными. В последние заседания реакция, как правило, была нейтральной, так как интрига по решению чаще всего отсутствовала", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

Пара доллар/рубль в четверг опустилась к минимумам за месяц - в районе 73,6 руб./$1. Умеренный потенциал для дальнейшего укрепления рубля все еще сохраняется, считает аналитик. "В качестве среднесрочной целевой зоны торможения по доллару ранее выделяли широкую область 72,6-73,2 руб./$1. Она по-прежнему актуальна, но конкретно в пятницу движению к этим отметкам помешает локальный откат цен на нефть, который может не ограничиться 1-2 сессиями", - пишет Карпунин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.