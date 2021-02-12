Рост индекса Мосбиржи в пятницу утром маловероятен - BCS Express

Внешние факторы не располагают к росту индекса Мобиржи в пятницу утром, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Перспектива подъема по индексу Мосбиржи в среднесрочной перспективе сохраняется. Важным сигналом на покупку могло бы стать закрытие 1-2 сессий выше 3450 пунктов. В таком случае откроется дорога в сторону 3600-3620 пунктов. Однако в пятницу такой расклад маловероятен, так как с утра внешние факторы не располагают к росту. Не добавляет оптимизма и информация о первом недельном оттоке из ориентированных на российские акции фондов в этом году. Краткосрочный взгляд скорее осторожный", - пишет аналитик в комментарии инвесткомпании.

Также Карпунин обращает внимание на резкое снижение оборотов торгов. В акциях индекса Мосбиржи в четверг наторговали на 63 млрд руб. Это минимальный уровень для текущего года, указывает аналитик. Спад активности участников - это отражение дефицита идей и пониженной волатильности на западных площадках, считает эксперт BCS Express. К тому же, отмечает он, на ряде азиатских рынков вчера был выходной. "Если не будет какого-то новостного триггера, то и в пятницу активность на российском рынке останется невысокой. Допускаю, что при сохранении такой ситуации в течение нескольких сессий все это может привести к снижению акций самой "Московской биржи", - указывает Карпунин.

Центральным событием пятницы станет заседание Банка России, отмечает аналитик инвесткомпании. Итоги традиционно опубликуют в 13:30 МСК. "Реакция рынка акций на решение Банка России, скорее всего, будет нейтральной. В фокусе будут комментарии регулятора об оценке инфляционных ожиданий", - полагает Карпунин. В 15:00 МСК состоится пресс-конференция главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

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