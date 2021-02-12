12 февраля 2021 года 09:44
Утренние прогнозы: активизация продаж
В пятницу утром аналитики ждут продаж на рынке акций РФ, но в течение торговой сессии, по мнению некоторых из них, снижение может остановиться.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций в четверг подрос на 0,4%, однако торги проходили очень вяло, обороты резко упали. Складывается впечатление, что многие, даже спекулянты, просто не решаются на какие-либо действия: поводов для роста нет, а продавать акции жалко. Утро пятницы выглядит не очень радужным для "быков": снижаются американские фьючерсы, в минусе находятся товарные активы, включая нефть, которая, похоже, начала долгожданную коррекцию. Так что открытие нас ждет в "красной зоне", но далеко не факт, что после утренней просадки "медведи" начнут усиливать позиции. Особых поводов для этого нет".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "В начале торгов ожидаем активизации продаж в российских акциях, что приведет к снижению рынка и отступлению индекса Мосбиржи в район 3400 пунктов. В дальнейшем возможно улучшение внешней конъюнктуры, что будет способствовать возвращению покупок в наши бумаги и стимулирует восстановление на рынке. В этом случае индекс Мосбиржи попытается отыграть утренние потери и перейти к росту, что поможет ему удержать позиции в диапазоне 3400-3500 пунктов".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3400-3410 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3390, 3380 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 3420, 3430 пунктов. Позднее индекс перейдет в состояние консолидации в ожидании публикации решения ЦБ РФ по уровню ключевой ставки".
BCS Express (Василий Карпунин): "Перспектива подъема по индексу Мосбиржи в среднесрочной перспективе сохраняется. Важным сигналом на покупку могло бы стать закрытие 1-2 сессий выше 3450 пунктов. В таком случае откроется дорога в сторону 3600-3620 пунктов. Однако в пятницу такой расклад маловероятен, так как с утра внешние факторы не располагают к росту. Не добавляет оптимизма и информация о первом недельном оттоке из ориентированных на российские акции фондов в этом году. Краткосрочный взгляд скорее осторожный".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "В начале дня российский рынок акций может уйти в минус".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Москва. 12 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается вслед за нефтью (Brent упала ниже $61 за баррель) и внешними фондовыми площадками; индекс МосБиржи опустился ниже отметки 3370 пунктов во главе с бумагами "РусАла". читать дальше
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