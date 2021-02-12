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12 февраля 2021 года 09:45

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 12 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании объявления итогов февральского заседания Банка России (как ожидается, ЦБ РФ сохранит в пятницу ключевую ставку на уровне 4,25% годовых), полагают эксперты.

Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно по итогам торгов в четверг, растеряв завоевания начала сессии. Тем не менее индикаторам S&P 500 и Nasdaq удалось достичь новых рекордных уровней закрытия. В лидерах роста оказались акции технологических компаний, также поддержку рынку оказали бумаги компаний из сферы здравоохранения и коммуникаций. В то же время акции энергетического сектора понесли значительные потери. Опубликованные в четверг данные министерства труда США показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 19 тыс. - до 793 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 812 тыс., а не 779 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения до 757 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, сообщает Trading Economics.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, выступивший накануне в Экономическом клубе Нью-Йорка, заявил, что американский Центробанк не намерен менять текущую политику и продолжит стимулирование экономики за счет низких процентных ставок и выкупа активов в крупных объемах. Федрезерв вряд ли "будет даже думать о сворачивании стимулов" посредством подъема ставок или сокращения реализуемой им программы выкупа облигаций в обозримом будущем, сказал Пауэлл. Он подчеркнул важность бюджетных стимулов, отметив, что одной лишь монетарной политики будет недостаточно, чтобы добиться полного восстановления рынка труда, парализованного пандемией коронавируса. Пауэлл также отметил, что меньше обеспокоен перспективой усиления инфляции, чем экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Фондовые индексы Японии и Австралии снижаются в ходе торгов в пятницу, в то время как биржи КНР, Южной Кореи, Тайваня и Сингапура не работают в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Биржи материкового Китая возобновят работу в следующий четверг, торги акциями в Гонконге вновь начнутся во вторник. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,32% на фоне низкой активности торгов. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,6%. Негативное влияние на настроения инвесторов оказала, в частности, новость о том, что в Мельбурне (штат Виктория), втором по численности населения городе Австралии, могут быть введены пятидневные ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусом. Как сообщают местные СМИ, решение властей штата вызвано тем, что в карантинном отеле города в четверг были выявлены 13 новых подтвержденных случаев COVID-19.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов в пятницу, накануне прервав самый длительный период роста более чем за два года. Давление на котировки в четверг оказали опасения относительно перспектив спроса на нефть после ухудшения прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $60,69 за баррель, что на 0,74% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 11 февраля эти контракты подешевели на 0,5% - до $61,14 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $57,78 за баррель, что на 0,79% ниже уровня на закрытие предыдущих торгов. В четверг фьючерсы снизились в цене на 0,8% - до $58,24 за баррель.

ОПЕК пересмотрела оценку мирового спроса на нефть в 2019 году, повысив ее с 99,76 до 99,98 млн б/с, при этом в 2020 году, по предварительным подсчетам организации, спрос составил 90,26 млн б/с, говорится в отчете картеля. Таким образом, темп прироста в 2020 году изменился с 9,75 млн б/с до 9,72 млн б/с, и мировое потребление оказалось на 30 тыс. б/с меньше предыдущих оценок. В 2021 году ОПЕК ждет роста потребления нефти на 5,8 млн б/с, что на 100 тыс. б/с меньше прогноза предыдущего месяца - до 96,05 млн б/с. Между тем МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 100 тыс. б/с, до 5,4 млн б/с. Мировой спрос в этом году достигнет 96,4 млн б/с, восстановив около 60% объема, потерянного в результате пандемии в 2020 году, пишет агентство в своем отчете. В то время как спрос на нефть, как ожидается, упадет на 1 млн б/с в I квартале 2021 года по сравнению с IV кварталом 2020 года, благоприятные экономические перспективы лежат в основе более сильного спроса во второй половине года, считает МЭА.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 10,985 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,529 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 февраля снизился на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,27 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,04%, опустившись до 722,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД-001P-05R" (-0,43%), "РЖД-23" (-0,39%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,25%), а в лидерах повышения - облигации "Транснефть-001Р-13" (+0,3%), "РЖД-001P-16R" (+0,26%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-П07 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,25% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 6,35% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля. Объем размещения был увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 12 февраля.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 003Р-04 объемом 15 млрд рублей в размере 6,4% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,5% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации прошел 11 февраля. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с "10-15 млрд рублей" до 15 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 17 февраля.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) установила ставку 1-го купона 3-летних бондов серии БО-П09 объемом 10 млрд рублей в размере 9,05% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,25% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации прошел 11 февраля. В ходе маркетинга объем размещения был увеличен с 6 млрд рублей до 10 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 18 февраля.

"Сеть дата-центров "Селектел" 18 февраля планирует провести сбор заявок на 3-летние бонды серии 001Р-01R объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере не более 9% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 9,2% годовых. Купоны полугодовые, Техническое размещение выпуска запланировано на 25 февраля. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 27 января зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

Альфа-банк установил ставку 7-12-го купонов облигаций серии БО-40 на уровне 6,15% годовых. Банк разместил 15-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в феврале 2018 года по ставке 7,35% годовых до оферты через 3 года. По выпуску предстоит оферта с исполнением 26 февраля.

АО "Лидер-инвест" установило ставку 7-10-го купонов облигаций серии БО-П02 в размере 7,95% годовых. Выпуск облигаций БО-П02 на 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет компания разместила в феврале 2018 года по ставке 11,7% годовых. По выпуску 20 февраля предстоит исполнение оферты. Данный выпуск у компании единственный в обращении.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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