Brent - $60,76 за баррель

Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы Японии и Австралии снижаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно по итогам торгов в четверг, растеряв завоевания начала сессии.

Тем не менее индикаторам S&P 500 и Nasdaq удалось достичь новых рекордных уровней закрытия, отмечает The Wall Street Journal. В лидерах роста оказались акции технологических компаний, также поддержку рынку оказали бумаги компаний из сферы здравоохранения и коммуникаций. В то же время акции энергетического сектора понесли значительные потери.

Опубликованные в четверг данные министерства труда США показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 19 тыс. - до 793 тыс. человек. Это минимальный уровень за последние пять недель.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 812 тыс., а не 779 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения до 757 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch оценивали показатель на уровне 760 тыс.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступавший накануне в Экономическом клубе Нью-Йорка, заявил, что американский Центробанк не намерен менять текущую политику и продолжит стимулирование экономики за счет низких процентных ставок и выкупа активов в крупных объемах.

Федрезерв вряд ли "будет даже думать о сворачивании стимулов" посредством подъема ставок или сокращения реализуемой им программы выкупа облигаций в обозримом будущем, сказал Пауэлл.

Он подчеркнул важность бюджетных стимулов, отметив, что одной лишь монетарной политики будет недостаточно, чтобы добиться полного восстановления рынка труда, парализованного пандемией коронавируса.

Пауэлл также отметил, что меньше обеспокоен перспективой усиления инфляции, чем экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Котировки акций Zebra Technologies (SPB: ZBRA) Corp. в четверг выросли на 10%. Американская компания, занимающаяся производством устройств для отслеживания товаров, отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке, что способствовало росту акций технологического сектора.

Акции Zillow Group (SPB: Z) взлетели на 18%. Компания, владеющая крупнейшим в США сайтом недвижимости, зафиксировала резкий рост трафика в последнем квартале и получила прибыль и выручку выше прогнозов.

Капитализация американской PepsiCo Inc. (SPB: PEP) снизилась примерно на 2%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2020 финансового года сильнее прогнозов и объявил о повышении размера дивидендов.

Рыночная стоимость Tyson Foods (SPB: TSN) Inc. уменьшилась на 5,7%. Американский производитель питания в первом финансовом квартале зафиксировал снижение чистой прибыли, но скорректированный показатель значительно превзошел ожидания аналитиков, тогда как квартальная выручка упала гораздо сильнее прогнозов.

Цена бумаг Restaurant Brands International Inc. опустилась на 1,6%. Компания, владеющая ресторанами быстрого обслуживания Burger King и Popeyеs Louisiana Kitchen и сетью кофеен Tim Hortons, в четвертом квартале получила чистую прибыль ниже прогнозов рынка на фоне большего, чем ожидалось, падения сопоставимых продаж.

Бумаги Kraft Heinz Co. (SPB: KHC) подскочили в цене на 4,9%. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания увеличил прибыль и выручку в четвертом квартале 2020 года, причем показатели превзошли ожидания рынка. Кроме того, компания заключила соглашение о продаже бренда Planters продовольственной компании Hormel Foods (SPB: HRL) Corp. за $3,35 млрд. Котировки бумаг Hormel Foods снизились на 3,3%.

Акции Bank of New York Mellon (SPB: BK) Corp. подорожали на 0,9%. Старейший банк США сообщил о планах начать осуществлять операции с биткойнами и другими криптовалютами в интересах своих клиентов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 7,1 пункта (0,02%) и составил 31430,7 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 6,5 пункта (0,17%) - до 3916,38 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 53,24 пункта (0,38%) и составил 14025,77 пункта.

Фондовые индексы Японии и Австралии снижаются в ходе торгов в пятницу, в то время как биржи КНР, Южной Кореи, Тайваня и Сингапура не работают в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Биржи материкового Китая возобновят работу в следующий четверг, торги акциями в Гонконге вновь начнутся во вторник.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 МСК уменьшился на 0,2% на фоне низкой активности торгов.

Это обусловлено, в том числе, фиксацией прибыли после того, как индикатор ранее достиг максимальной отметки более чем за 30 лет, отмечает Trading Economics.

В число лидеров роста входят акции Citizen Watch Co. (+5,2%) и Shiseido Co. (+4%). Цена бумаг производителя полупроводников Advantest Corp. повышается на 3,5%.

Между тем самое значительное падение котировок демонстрируют бумаги транспортных компаний Mitsui O.S.K. Lines (-4,5%) и Nippon Yusen K.K. (-4,6%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group снижается на 1,8%, производителя потребительской электроники Sony - на 1,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,6%.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказала, в частности, новость о том, что в Мельбурне (штат Виктория), втором по численности населения городе Австралии, могут быть введены пятидневные ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусом. Как сообщают местные СМИ, решение властей штата вызвано тем, что в карантинном отеле города в четверг были выявлены 13 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась соответственно на 1,7% и 1,2%.

Существенно подешевели бумаги авиакомпании Qantas Airways Ltd. - на 4,8%, Nearmap Ltd., специализирующейся на 3D-картах, - на 7,3%, финансовой компании AMP Ltd. - на 3,7%.

Вслед за снижение нефтяных котировок подешевели акции представителей данной отрасли, в том числе Woodside Petroleum - на 1%, Santos - на 1,6%, Beach Energy - на 1,4%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в пятницу, накануне прервав самый длительный период роста более чем за два года.

Давление на котировки в четверг оказали опасения относительно перспектив спроса на нефть после ухудшения прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в пятницу составляет $60,76 за баррель, что на $0,38 (0,62%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 11 февраля эти контракты подешевели на $0,33 (0,5%) - до $61,14 за баррель, продемонстрировав максимальное снижение с 22 января после роста на протяжении девяти сессий подряд.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $57,82 за баррель, что на $0,42 (0,72%) ниже уровня на закрытие предыдущих торгов. В четверг фьючерсы снизились в цене на $0,44 (0,8%) - до $58,24 за баррель, что стало сильнейшим падением за две недели после роста в течение восьми сессий подряд.

Для обоих сортов нефти это были самые длительные периоды непрерывного роста с января 2019 года, свидетельствуют данные Dow Jones. Как Brent, так и WTI завершили торги в среду на максимумах с января 2020 года.

"Условия спроса остаются источником беспокойства для рынка в настоящее время, так как недавний бычий тренд, по-видимому, сильно зависел от сильного и устойчивого восстановления экономики в течение предстоящего года", - отмечает старший рыночный аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

ОПЕК пересмотрела оценку мирового спроса на нефть в 2019 году, повысив ее с 99,76 до 99,98 млн б/с, при этом в 2020 году, по предварительным подсчетам организации, спрос составил 90,26 млн б/с, говорится в отчете картеля, опубликованном в четверг.

Таким образом, темп прироста в 2020 году изменился с 9,75 млн б/с до 9,72 млн б/с, и мировое потребление оказалось на 30 тыс. б/с меньше предыдущих оценок.

В 2021 году ОПЕК ждет роста потребления нефти на 5,8 млн б/с, что на 100 тыс. б/с меньше прогноза предыдущего месяца - до 96,05 млн б/с.

Между тем МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 100 тыс. б/с, до 5,4 млн б/с.

Мировой спрос в этом году достигнет 96,4 млн б/с, восстановив около 60% объема, потерянного в результате пандемии в 2020 году, пишет агентство в своем отчете.

В то время как спрос на нефть, как ожидается, упадет на 1 млн б/с в первом квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, благоприятные экономические перспективы лежат в основе более сильного спроса во второй половине года, считает МЭА.

Нефтяные котировки демонстрировали уверенный подъем с начала 2021 года, что объясняется оптимизмом по поводу процесса вакцинации от коронавируса, кроме того, поддержку котировкам в последние дни оказывали ожидания принятия дополнительных мер помощи экономике США, пишет MarketWatch.

В то же время, как отмечается, страны ОПЕК+ в основном выполняют свои обязательства в рамках соглашения по ограничению добычи нефти.

"С учетом многочисленных ограничений американский нефтяной рынок в целом находится в хорошем состоянии, - говорят аналитики Commerzbank. - Однако, по нашему мнению, факторы, благоприятствующие росту цен, уже достаточно отражены в сегодняшних высоких ценах, и это означает, что даже в результате небольшого повышения восприятия рисков среди инвесторов цены на нефть вновь окажутся под давлением".