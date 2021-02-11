Рубль вечером немного ускорил рост к доллару и евро на фоне подсократившей снижение нефти

Москва. 11 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне немного подсократившей снижение нефти и перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке.

Курс доллара США составил 73,61 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 43 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,27 руб./EUR1, подешевев на 33 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 33,55 копейки - до 80,65 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного ускорил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах на фоне подсократившей снижение нефти и в ожидании заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. При этом ранее в ходе торгов рубль не отреагировал на новости о том, что в ЕС приступили к процессу обсуждения возможных санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, так как в значительной мере такие сообщения уже заложены в его котировки.

"Постоянные представители ЕС обсудили меры на заседании в среду", - пишет агентство Bloomberg, получившее эту информацию от знакомых с ходом совещания дипломатов. Согласно данным, полученным Bloomberg, ни одна из стран ЕС не возразила против обсуждения этой темы.

Ранее в феврале глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что следующие шаги в отношении России следует определить консенсусом всех стран-членов союза. Он отметил, что возможность введения санкций также будет обсуждаться на встрече глав МИД ЕС 22 февраля.

В ходе визита в Россию в феврале высокий представитель ЕС по иностранным делам требовал от имени Евросоюза освобождения российского оппозиционера Алексея Навального и всех задержанных участников протестных акций в его поддержку, а также пересмотра решения о выдворении дипломатов Германии, Польши и Швеции.

Банк России продлит паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), сохранив ключевую ставку 12 февраля на уровне 4,25%, считают аналитики.

Некоторые эксперты ждут от ЦБ заявления о завершении цикла снижения ставки. Ряд аналитиков уже рассуждают о сроках возможного ужесточения политики.

Последний раз Банк России снижал ключевую ставку в июле 2020 года - на 25 базисных пунктов, до ее нынешнего уровня в 4,25%. В сентябре, октябре и декабре ЦБ оставил ключевую ставку неизменной.

Регулятор не стал давать дополнительных сигналов непосредственно перед февральским заседанием совета директоров по ДКП. Зампред Банка России Алексей Заботкин в середине января повторил прежнее заявление: ЦБ, исходя из динамики инфляции, видит меньше целесообразности в дальнейшем снижении ключевой ставки, чем раньше.

Годовая инфляция, исходя из недельных данных Росстата, на 8 февраля ускорилась до 5,3% с 5,2% на конец января.

Инвесторы анализируют выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Экономическом клубе Нью-Йорка, которое состоялось в среду. Он, в частности, заявил, что американский Центробанк не намерен менять текущую политику и продолжит стимулирование экономики за счет низких процентных ставок и выкупа активов в крупных объемах.

Федрезерв вряд ли "будет даже думать о сворачивании стимулов" посредством подъема ставок или сокращения реализуемой им программы выкупа облигаций в обозримом будущем, сказал Пауэлл.

Он подчеркнул важность бюджетных стимулов, отметив, что одной лишь монетарной политики будет недостаточно, чтобы добиться полного восстановления рынка труда, парализованного пандемией коронавируса.

Пауэлл также отметил, что меньше обеспокоен перспективой усиления инфляции, чем экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Президент США Джо Байден ранее предложил пакет мер поддержки экономики США объемом $1,9 трлн, включающий, в частности, прямые выплаты американцам в размере $1400, а также еженедельные надбавки к пособиям по безработице в размере $400.

Многие представители республиканцев в Конгрессе считают объем стимулов слишком крупным, опасаясь чрезмерного роста долговой нагрузки США, а также резкого скачка инфляции, пишет The Wall Street Journal.

Пауэлл, который также является республиканцем, заявил в среду, что в данный момент не время беспокоиться о ситуации с госдолгом. Он также отметил, что меньше обеспокоен перспективой усиления инфляции, чем экономическими последствиями пандемии коронавируса.

По мнению Пауэлла, чрезмерное стимулирование экономики в условиях множества рисков и неопределенностей является более предпочтительным, чем недостаточное стимулирование.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, в четверг рубль смог продолжить укрепление - пара "доллар-рубль" сделала еще один шаг к отметке 73 руб./$1. "Поддержку российской валюте оказали в первую очередь благоприятные внешние факторы - позиции доллара слабели как по отношению к евро на фоне ожиданий скорого принятия масштабных стимулов в США, так и к валютам развивающихся стран, а цены на нефть Brent удерживались вблизи годовых максимумов, выше $61 за баррель. Также отметим, что инвесторы ждут завтрашнего заседания Банка России, по итогам которого регулятор, опираясь на ускорение инфляции, может несколько ужесточить риторику. По нашему мнению, рубль в ближайшие дни сможет еще усилить свои позиции, а пара "доллар-рубль" протестирует на прочность район 72,5-72,8 руб./$1, который не сумела преодолеть в декабре", - подчеркнул Люктюхов.

Цены на нефть, обновившие накануне годовые максимумы, корректируются вниз на торгах в четверг.

Нефтяные котировки демонстрировали уверенный подъем с начала 2021 года, фьючерсы на WTI выросли с начала года на 20,8%, Brent - на 18,5%. Рост рынка связан с оптимизмом по поводу процесса вакцинации от коронавируса, кроме того, поддержку котировкам в последние дни оказывают ожидания принятия дополнительных мер помощи экономике США, пишет Dow Jones.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг снизилась на 0,28% - до $61,3 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,43% - до $58,43 за баррель.

Поддержку рынку в среду оказали данные министерства энергетики США, показавшие снижение запасов нефти в стране до минимального уровня с марта.

Как сообщило Минэнерго, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 5 февраля, сократились на 6,6 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 2,7 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 700 тыс. баррелей.

Brent подорожала в среду по итогам девятой сессии подряд, WTI - по итогам восьмой. Для обоих сортов нефти это самые длительные периоды непрерывного роста с января 2019 года, свидетельствуют данные Dow Jones. Как Brent, так и WTI завершили торги в среду на максимумах с января 2020 года.

"В отличие от начала месяца, когда нефть росла даже вопреки негативным драйверам, в четверг наблюдается равнодушие нефтяного рынка к позитиву в виде снижения доллара и восходящей динамики ключевых площадок. Вероятно, мощное ралли, стартовавшее в ноябре, привело к тому, что в текущие котировки нефти заложены завышенные ожидания быстрой реализации оптимистичного сценария, что может натолкнуться на ряд проблем. Поэтому многие участники нефтяного рынка предпочитают продавать фьючерсы на нефть, в том числе производители, что приводит к бэквордации, когда дальние контракты стоят дешевле. Это является не очень хорошим сигналом для нефти в более долгосрочной перспективе. Кроме того, в февральском докладе Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 год на 100 тыс. баррелей в сутки, до 5,4 млн баррелей в сутки", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 февраля на 9,47 копейки, до 73,7579 руб./$1, и уменьшил курс евро на 12,96 копейки, до 89,4388 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 8,7 копейки по отношению к среде и составил 73,7286 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 11,59 копейки и составил 73,7048 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 309,578 млн, из которых $480,852 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 828,726 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 8,69 копейки, до 89,4287 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 11,93 копейки и составил 89,4209 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR323,166 млн, из которых EUR121,927 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR201,239 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных межбанковских кредитов (1-6 месяцев) по преимуществу снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 4,26% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 6 б.п. - до 4,39% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 4,65% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 3 б.п. - до 4,86%, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 4,93% годовых.