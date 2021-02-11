Цены евробондов РФ в четверг умеренно подросли благодаря активизировавшемуся спросу на активы EM

Москва. 11 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM). При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, немного снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 3 базисных пункта по отношению к закрытию 10 февраля и составила 115,86% от номинала, что соответствует доходности 1,485% годовых (снижение на 2,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня на 0,8 базисного пункта, до 101,46% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,065% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 2,5 пункта, составив 142 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к среде на 35 базисных пунктов - до 139,26% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 3,375% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 17 базисных пунктов - до 133,48% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,39% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 4,5 базисного пункта - до 115,24% от номинала, что соответствует доходности 1,72% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 1,5 базисного пункта, до 110,34% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 0,82% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 25 базисных пунктов - до 132,55% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,375% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 14 базисных пунктов, до 114,18% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 1,87% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня умеренно подросли вслед за позитивной ценовой динамикой большинства евробондов emerging markets. При этом лидером роста выступают турецкие еврооблигации, как суверенные, так и корпоративные, которые ранее были аутсайдерами сектора. Их активное восстановление, наблюдаемое в последние дни, говорит о том, что глобальные инвесторы в целом настроены довольно оптимистично в отношении облигаций развивающихся стран. Кроме того, поддержку отечественным евробондам оказывают высокие цены на нефть, а также отсутствие новых сообщений на санкционную тематику", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.