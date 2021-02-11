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11 февраля 2021 года 19:08
Возможно продолжение роста котировок нефти в среднесрочной перспективе - "ВТБ Мои Инвестиции"
Возможно продолжение роста котировок нефти в среднесрочной перспективе, несмотря на локальную "перегретость" рынка, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Цена Brent превысила $61 на фоне ослабления доллара и общего роста аппетитов к риску. Мы считаем нефть локально перегретой, как и большинство сырьевых активов, но не исключаем продолжения роста в среднесрочной перспективе", - отмечают эксперты инвестбанка. Минэнерго США прогнозирует, что в 2021 году производство нефти в США останется на текущем уровне 11,0 млн б/д, а в 2022 году вырастет до 11,5 млн б/д. "Зеленая повестка" Джо Байдена и переориентация энергетических гигантов на альтернативные источники энергии резко ограничивают восстановление сланцевой отрасли. В США число действующих буровых остается на исторически очень низких уровнях. По мнению аналитиков, в таких условиях дальнейшее откладывание наращивания добычи со стороны ОПЕК+ может привести к усилению дефицита на рынке нефти. Министр нефти Ирака заявил в среду, что Саудовская Аравия откажется от добровольного ограничения добычи на 1 млн б/д после марта, но несмотря на это, видит цены на нефть на уровне $58-63 в этом году, отмечается также в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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