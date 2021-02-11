Позитивные новости могут оказать поддержку акциям Газпрома - "Русс-Инвест"

Позитивные новости могут оказать поддержку акциям "Газпрома" в ближайшие торговые сессии, говорится в комментарии начальника аналитического отдела инвестиционной компании "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова.

"Акции "Газпрома" на текущей неделе показывают умеренный рост на уровне рыночной динамики. Котировки обыкновенных акций Газпрома подрастают на 0,2% к уровням закрытия предыдущей недели против роста на 0,4% рублевого Индекса Мосбиржи. Девятидневный показатель RSI находится чуть выше 67%, что находится недалеко от уровней локальной перекупленности", - отмечает эксперт.

По мнению Беденкова, поддержку котировкам акций "Газпрома" оказывают позитивные корпоративные новости. Корпорация пересмотрела прогнозы по средней экспортной цене газа на 2021г. до 200 долл. за 1 тыс. кубометров против предыдущего прогноза в 170 долл. Ранее ФТС опубликовала оценки экспортных цен за декабрь, которые составили около 156 долл. Это, на взгляд аналитика инвесткомпании, свидетельствует о позитивных ожиданиях менеджмента в отношении ценовой конъюнктуры.

"Кроме того, по различным сообщениям трубоукладчик "Фортуна" начала достройку датского участка "Северный поток-2", который планируется завершить до конца апреля. Позитивные новости могут оказывать поддержку акциям компании в ближайшие торговые сессии", - указывает Беденков.

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