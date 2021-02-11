Значительного потенциала укрепления у рубля нет - "Фридом Финанс"

Значительного потенциала для укрепления к доллару у рубля в настоящее время нет, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Пара USD/RUB движется к нижней границе коридора 73-76 руб./$1 под влиянием роста нефтяных цен. С ноября 2020 года цены поднялись уже на 50%, даже если не принимать в расчет, что в рублях нефть стоит намного выше ожидаемого (3500-4000 рублей за баррель). Это объясняется макроэкономическими причинами. Денежная масса увеличилась, торговый баланс резко сократился, а экономика упала. По нашему мнению, значительного потенциала укрепления у рубля нет, но в первом квартале текущего года у него остается шанс перейти в диапазон 70-72 руб./$1, если цена на нефть удержится выше $60 на протяжении полутора месяцев", - указывает эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.