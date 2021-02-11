Рубль днем продолжает умеренно подрастать к доллару и евро перед заседанием ЦБ РФ по ставке

Москва. 11 февраля. Доллар и евро умеренно понижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль повышается к бивалютной корзине перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке.

Курс доллара США составил 73,78 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,48 руб./EUR1, подешевев на 12,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,7 копейки - до 80,84 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 февраля на 9,47 копейки, до 73,7579 руб./$1, и уменьшил курс евро на 12,96 копейки, до 89,4388 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает подрастать к доллару и евро на дневных торгах в ожидании заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. При этом рубль не реагирует на коррекционное снижение цен на нефть и новости о том, что в ЕС приступили к процессу обсуждения возможных санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

"Постоянные представители ЕС обсудили меры на заседании в среду", - пишет агентство Bloomberg, получившее эту информацию от знакомых с ходом совещания дипломатов. Согласно данным, полученным Bloomberg, ни одна из стран ЕС не возразила против обсуждения этой темы.

Ранее в феврале глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что следующие шаги в отношении России следует определить консенсусом всех стран-членов союза. Он отметил, что возможность введения санкций также будет обсуждаться на встрече глав МИД ЕС 22 февраля.

В ходе визита в Россию в феврале высокий представитель ЕС по иностранным делам требовал от имени Евросоюза освобождения российского оппозиционера Алексея Навального и всех задержанных участников протестных акций в его поддержку, а также пересмотра решения о выдворении дипломатов Германии, Польши и Швеции.

Банк России продлит паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), сохранив ключевую ставку 12 февраля на уровне 4,25%, считают аналитики.

Некоторые эксперты ждут от ЦБ заявления о завершении цикла снижения ставки. Ряд аналитиков уже рассуждают о сроках возможного ужесточения политики.

Последний раз Банк России снижал ключевую ставку в июле 2020 года - на 25 базисных пунктов, до ее нынешнего уровня в 4,25%. В сентябре, октябре и декабре ЦБ оставил ключевую ставку неизменной.

Регулятор не стал давать дополнительных сигналов непосредственно перед февральским заседанием совета директоров по ДКП. Зампред Банка России Алексей Заботкин в середине января повторил прежнее заявление: ЦБ, исходя из динамики инфляции, видит меньше целесообразности в дальнейшем снижении ключевой ставки, чем раньше.

Годовая инфляция, исходя из недельных данных Росстата, на 8 февраля ускорилась до 5,3% с 5,2% на конец января.

Инвесторы анализируют выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Экономическом клубе Нью-Йорка, которое состоялось в среду. Он, в частности, заявил, что регулятор продолжит стимулирование американской экономики за счет низких процентных ставок и выкупа активов в крупных объемах.

Федрезерв вряд ли "будет даже думать о сворачивании стимулов" посредством подъема ставок или сокращения реализуемой им программы выкупа облигаций в обозримом будущем, сказал Пауэлл, подчеркнув, что американский рынок труда парализован пандемией коронавируса.

Он в очередной раз заявил о важности дополнительных бюджетных стимулов, отметив, что одной лишь монетарной политики будет недостаточно, чтобы добиться полного восстановления рынка труда.

Президент США Джо Байден ранее предложил пакет мер поддержки экономики США объемом $1,9 трлн, включающий, в частности, прямые выплаты американцам в размере $1400, а также еженедельные надбавки к пособиям по безработице в размере $400.

Многие представители республиканцев в Конгрессе считают объем стимулов слишком крупным, опасаясь чрезмерного роста долговой нагрузки США, а также резкого скачка инфляции, пишет The Wall Street Journal.

Пауэлл, который также является республиканцем, заявил в среду, что в данный момент не время беспокоиться о ситуации с госдолгом. Он также отметил, что меньше обеспокоен перспективой усиления инфляции, чем экономическими последствиями пандемии коронавируса.

По мнению Пауэлла, чрезмерное стимулирование экономики в условиях множества рисков и неопределенностей является более предпочтительным, чем недостаточное стимулирование.

Цены на нефть, обновившие накануне годовые максимумы, корректируются вниз на торгах в четверг. Поддержку рынку в среду оказали данные министерства энергетики США, показавшие снижение запасов нефти в стране до минимального уровня с марта.

Как сообщило Минэнерго, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 5 февраля, сократились на 6,6 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 2,7 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 700 тыс. баррелей.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг снизилась на 0,73% - до $61,02 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,68% - до $59,56 за баррель.

Brent подорожала в среду по итогам девятой сессии подряд, WTI - по итогам восьмой. Для обоих сортов нефти это самые длительные периоды непрерывного роста с января 2019 года, свидетельствуют данные Dow Jones. Как Brent, так и WTI завершили торги в среду на максимумах с января 2020 года.

"По прежнему ключевым фактором укрепления рубля можно назвать высокие цены на нефть, но его дальнейшее укрепление может замедлиться на фоне достижения важных технических уровней поддержки. (. . .) Тем не менее, хотя цены на нефть и могут продолжить колебаться на достигнутых уровнях, необходимость уплаты налогов в конце февраля может оказать локальную поддержку рублю. Если влияние санкционных рисков не изменится, можно ожидать сохранения курса доллара в пределах 74 рублей", - отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков.

"Рубль к середине недели замедлил свой рост, торгуется вблизи 73,8 руб./$1. Помимо глобального risk-on, рубль поддерживают рост цен на нефть и снижение покупок валюты Минфином, а также сокращение санкционной премии. Ослабление доллара на глобальном рынке позволило рублю существенно укрепиться, тем не менее потенциал его дальнейшего роста в первом квартале сохраняется, хоть и снизился. При этом в краткосрочной перспективе мы ожидаем стабилизации доллара и курсов валют EM, рубль в этом случае вернется к отметке в 74 руб./$1", - полагают аналитики "Санкт-Петербург".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных межбанковских кредитов (1-6 месяцев) по преимуществу снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 4,26% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 6 б.п. - до 4,39% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 4,65% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 3 б.п. - до 4,86%, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 4,93% годовых.