Котировки акций "Яндекса" обладают значительным потенциалом роста - "ВТБ Капитал"

Котировки акций "Яндекса" обладают значительным потенциалом роста, полагают аналитики "ВТБ Капитала".

"Построение "Яндексом", бывшим изначально исключительно поисковой системой, прибыльного и крупнейшего на рынке сервиса такси стало первым важным этапом диверсификации бизнеса. На наш взгляд, сейчас компания находится на пороге следующего важного этапа трансформации, предполагающего наращивание бизнеса в сегменте электронной коммерции и запуск финтех-сервисов. В этом смысле 2021 год может стать определяющим для развития направлений, которые послужат основой для создания стоимости в долгосрочной перспективе. Мы видим три потенциальных фактора роста котировок акций "Яндекса" в текущем году: внесение ясности в планы развития финтех-сервисов, потенциальный выкуп доли Uber в совместном бизнесе такси и ускоренное наращивание объемов в сегменте электронной коммерции. Эти возможности в сочетании с продолжающимся расширением бизнеса свидетельствуют в пользу нашего мнения о том, что акции компании обладают значительным потенциалом роста", - говорится в обзоре.

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