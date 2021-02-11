Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги четверга в диапазоне 3370-3350 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги четверга в диапазоне 3370-3350 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка.

"Российский рынок акций к 13:00 в плюсе по индексу РТС (0,4%), индекс Мосбиржи прибавляет 0,2%, - комментирует эксперт. - "Черкизово" показывает опережающую динамику, рост - более 6% к уровню закрытия вчерашнего дня. Фактор поддержки - дивиденды, совет директоров рекомендовал выплату 134 руб. на обыкновенную акцию за 2020 г. Отчитался "НЛМК", EBITDA за 4 квартал - +54% кв/кв, что лучше ожиданий, показатель вырос до $890 млн. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды 7,25 руб. на бумагу за 4 квартал, за весь 2020 год дивиденды составят 21,64 рубля на акцию. "Интер РАО" сообщила о том, что выработка электроэнергии сократилась на 18,5%. Чистая прибыль сократилась на 8,8% до 19,9 млрд руб.

Азиатские биржи снижают активность в связи с началом празднования Нового года по лунному календарю. Материковые биржи Китая, Южной Кореи, Тайваня были закрыты. В то же время Гонконгская биржа продолжила работу. Биржи Европы, фьючерсы на американские индексы показывают смешанную динамику.

Brent накануне достигла рекордного максимума $61,71 за баррель мартовского фьючерса на Мосбирже. По мнению аналитика, отступление от него на 50 центов сохраняет комфортные для российских активов уровни. В то же время перекупленность нефти по осцилляторам остается фактором риска для рубля.

"Рубль остается ниже 74 руб./$1 и 89,5 руб./евро. Внутренние факторы не способны сегодня оказать заметное влияние на рубль. Если внешний фон будет оставаться спокойным, то продолжится консолидация в рамках 73,5-74 руб./$1 и 89-89,7 руб./евро. По нашим прогнозам, торги завершатся в диапазоне 3370-3350 пунктов по индексу Мосбиржи", - заключает Миронюк.

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