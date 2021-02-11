Вероятно сохранение спроса на акции технологического сектора РФ в четверг - Альфа-банк

Вероятно сохранение спроса на акции технологического сектора в течение торговой сессии в четверг на российском рынке акций, считает аналитик Альфа-банка Джон Волш.

"Российский рынок акций в ходе торгов в четверг будет консолидироваться на фоне снижения активности торгов после того, как опубликованные в среду данные по инфляции в США оказались ниже ожиданий. Тем не менее заявления главы ФРС Д. Пауэлла относительно перспектив американской экономики внушают оптимизм - регулятор не планирует свертывать монетарные стимулы, пока не восстановятся данные по рынку труда, и инфляция не превысит уровень 2,0%. Поскольку цены на нефть снижаются и торги в расчете на reflation trade находятся "на паузе", спрос на акции циклических компаний будет слабым. Между тем мы ожидаем, что спрос на бумаги технологического сектора сохранится", - пишет эксперт в обзоре банка.

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