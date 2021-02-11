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11 февраля 2021 года 11:40

Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике фишек, индекс МосБиржи ушел ниже 3400п

Москва. 11 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, индекс МосБиржи ушел ниже 3400 пунктов из-за укрепления рубля.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3397,85 пункта (-0,1%, в начале торгов индекс поднимался выше 3412 пунктов), индекс РТС - 1451,05 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,1%.

Доллар стоит 73,74 рубля (-0,21 рубля), золото - $1844,3 за унцию (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,2% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Подорожали АДР Ozon (MOEX: OZON) (+2,2%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,1%), "Московской биржи" (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг слабо негативный: нефть дешевеет, как и промышленные металлы. Торги в Азии, по большому счету, не проводятся в связи с наступающим новым годом по лунному календарю. Динамика сырьевых контрактов предлагает ожидать слабости от фондовых индексов РФ, а динамика сырьевых валют, напротив, предполагает укрепление рубля. Впрочем, в последнее время укрепление рубля происходило лишь за счет нефти, поэтому разворот котировок "черного золота" может негативно сказаться на российской валюте, считает аналитик.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что оптимизм постепенно покидает российский фондовый рынок - похоже на то, что западные инвесторы начали выводить деньги. Об этом, прежде всего, свидетельствует возобновление падения цен на ОФЗ. Естественно, что в таких условиях Банк России на заседании в пятницу не будет снижать ставку, спасая рынок госбумаг. Скорее всего, ставка останется неизменной, и следует ждать намеков на ее повышение. Слабость рублевых активов можно объяснить лишь только отсутствием веры крупного капитала в их устойчивый рост.

На дневном графике индекса МосБиржи начинает "прорисовываться" боковик с границами 3300-3450 пунктов, а также фигура "двойная вершина", реализация которой может привести к пробитию нижней границы боковика. Нефть Brent в четверг проседает, но остается выше отметки $61 за баррель - в последние дни нефть практически всегда снижается в ходе азиатских торгов, но уже к полудню отыгрывает все просадки.

С другой стороны, после 7 сессий непрерывного роста в нефти давно назрела коррекция. Поэтому если нефть не начнет отыгрывать азиатскую просадку в ближайшие часы, рисковым инвесторам можно пробовать открывать "шорты" по нефтяным акциям. Пока индекс МосБиржи не ушел ниже 3300 пунктов, среднесрочным инвесторам можно сохранять длинные позиции, особенно по дивидендным акциям, считает Антонов.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи может перейти к проторговке района 3400 пунктов, поддержку окажут все еще высокие цены на нефть.

В середине недели развитые рынки перешли к консолидации на фоне скудности новостного фона и отсутствии сюрпризов в речи главы ФРС Джерома Пауэлла.

По состоянию на утро четверга умеренно позитивной новостью выступают состоявшиеся первые личные телефонные контакты президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзинпина, в ходе которых китайский лидер призвал к сотрудничеству и поиску компромиссов. В Китае и Корее в четверг начались "длинные" выходные, связанные с наступлением лунного нового года, что способствует умеренному давлению на товарные активы; нейтральную динамику показывают фьючерсы на американские индексы. На таком фоне на мировых рынках в течение дня может преобладать безыдейность.

Российский фондовый рынок смотрится весьма уязвимо, однако стабилизация внешнего фона и нахождение котировок Brent выше $61 за баррель могут способствовать ослаблению коррекционных настроений. В четверг индекс МосБиржи может перейти к консолидации в районе 3400 пунктов, считает аналитик.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на рынке акций смещаются в сторону коррекционных. Цены на нефть снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились из-за фиксации прибыли игроками после того, как глава ФРС Пауэлл подтвердил преобладание понижательных рисков в экономике США, в то же время заверив биржи в перспективе сохранения мягкой денежно-кредитной политики так долго, как это понадобится.

Нефтяной рынок остается перекупленным, что побуждает котировки к нисходящей коррекции. В четверг настроения на нефтяных биржах будут задавать ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА.

Индекс МосБиржи не удержал рубеж 3400 пунктов, где проходит средняя полоса Боллинджера дневного графика, что предупреждает о возможной отмене позитивного сигнала и рисках возвращения в район 3300 пунктов. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3350-3450 пунктов, считает Кожухова.

В США в среду рынок акций закрылся без единой динамики индексов, которые изменились на 0,03-0,2%, при этом Dow Jones (+0,2%) обновил рекордный максимум.

Инвесторы оценивали статданные, корпоративную отчетность, а также выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на конференции Экономического клуба Нью-Йорка.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 1,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналогичные темпы повышения были зафиксированы в декабре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,5%, сообщает Trading Economics.

Дефицит госбюджета США в январе составил $163 млрд по сравнению с $32,6 млрд годом ранее, сообщило министерство финансов страны. Аналитики ожидали, что показатель составит $150 млрд.

Глава ФРС заявил в среду, что он и его коллеги сконцентрированы на том, чтобы вернуть рабочие места американцам. При этом он подчеркнул, что его пока не беспокоят перспективы скачка инфляции. "Инфляция была намного ниже и более стабильна за последние три десятилетия, чем раньше", - цитирует Пауэлла MarketWatch.

В центре внимания инвесторов также остаются перспективы принятия нового масштабного пакета мер поддержки американской экономики, замедление распространения COVID-19 и продолжающаяся вакцинация от заболевания.

Между тем Сенат США во вторник вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента экс-президенту Дональду Трампу конституционным. Ожидается, что процесс не повлияет на рынки, поскольку он не мешает процедуре принятия стимулов, пишет MarketWatch. Демократы приняли шаги, которые могут позволить им принять пакет стимулов объемом $1,9 трлн без поддержки республиканцев. Однако размер пакета может быть уменьшен из-за сопротивления некоторых демократов.

В четверг в Азии динамика индексов была смешанной (биржи Японии, Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,5%), проседает Европа (индекс FTSE теряет 0,02%), но слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Президент США Джо Байден провел телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином и подтвердил, что Вашингтон озабочен политикой Пекина в отношении Гонконга, Тайваня, Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, сообщил Белый дом.

Байден также заявил в среду, что в структуре Пентагона формируется рабочая группа, которая будет заниматься разработкой стратегии США по противостоянию вызовам со стороны КНР. "Нам нужно справляться с возрастающими вызовами, исходящими от Китая, сохранять мир и защищать наши интересы в Индо-Тихоокеанском регионе и на глобальной арене. Сегодня меня информировали о создании при Минобороны рабочей группы по Китаю", - сказал он на выступлении в Пентагоне.

Тем временем, нефть в четверг корректируется вниз после скачка к годовым максимумам на данных о запасах в США накануне; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, что отмечался при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $61,14 за баррель (-0,5% и +0,6% в среду), мартовская цена WTI - $58,35 за баррель (-0,6% и +0,6% накануне).

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 6,64 млн баррелей при прогнозах снижения на 0,8-2,7 млн баррелей; запасы бензина выросли на 4,26 млн баррелей (ожидался рост на 2,1 млн), резервы дистиллятов сократились на 1,73 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,33 млн баррелей).

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 700 тыс. баррелей.

Brent подорожала в среду по итогам девятой сессии подряд, WTI - по итогам восьмой. Для обоих сортов нефти это самые длительные периоды непрерывного роста с января 2019 года, свидетельствуют данные Dow Jones. Как Brent, так и WTI завершили торги в среду на максимумах с января 2020 года.

Эксперты Citigroup ожидают, что к концу текущего года стоимость Brent поднимется до $70 за баррель, поскольку действующее соглашение ОПЕК+ ограничивает предложение, в то время как спрос растет быстрее, чем ожидалось.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5,7%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+5%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+3,2%, до 2077 рублей), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,4%).

Совет директоров "Группы Черкизово" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере 134 рубля на акцию, сообщила компания. Общая сумма дивидендов может составить 5,89 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о дивидендах, пройдет 25 марта с возможностью дистанционного участия акционеров. В голосовании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 28 февраля. Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 5 апреля.

Подешевели бумаги "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-4,1%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (-2%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-1,6%), бумаги "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 10,86 млрд рублей (из них 2,42 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,59 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 714,96 млн рублей - на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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