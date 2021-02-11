Надежды на пакет стимулов в США и активную вакцинацию повышают уверенность в восстановлении мировой экономики - BCS GM

Надежды на пакет стимулов в США и активную вакцинацию повышают уверенность в восстановлении мировой экономики, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Глава ФРС Джером Пауэлл приободрил рынки, вновь заявив о необходимости придерживаться сверхмягкой денежной-кредитной политики в обозримом будущем, а также о важности агрессивных бюджетных мер для поддержки хрупкого американского рынка труда. Надежды на пакет стимулов в США и активную вакцинацию повышают уверенность в восстановлении мировой экономики. На этом фоне котировки Brent держатся выше $61 за баррель. Тем не менее инвесторы могут посчитать, что рынки уже выросли слишком сильно и слишком быстро, и сделать выбор в пользу осторожности", - пишут аналитики.

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