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11 февраля 2021 года 10:45

Рубль слегка повышается к доллару и евро на старте торгов перед заседанием ЦБ РФ по ставке

Москва. 11 февраля. Доллар и евро немного понижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль слегка повышается к бивалютной корзине перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,79-73,86 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,85 руб./$1 (-9,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 89,52 руб./EUR1 (-8,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,05 копейки к уровню закрытия среды, до 80,89 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,26 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 5,34 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка подрастает к доллару и евро в ожидании заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Аппетит инвесторов к риску также поддерживается заявлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, что регулятор продолжит стимулирование американской экономики за счет низких процентных ставок и выкупа активов в крупных объемах.

Федрезерв вряд ли "будет даже думать о сворачивании стимулов" посредством подъема ставок или сокращения реализуемой им программы выкупа облигаций в обозримом будущем, сказал Пауэлл в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка в среду, подчеркнув, что американский рынок труда парализован пандемией коронавируса.

Он в очередной раз заявил о важности дополнительных бюджетных стимулов, отметив, что одной лишь монетарной политики будет недостаточно, чтобы добиться полного восстановления рынка труда.

Президент США Джо Байден ранее предложил пакет мер поддержки экономики США объемом $1,9 трлн, включающий, в частности, прямые выплаты американцам в размере $1400, а также еженедельные надбавки к пособиям по безработице в размере $400.

Многие представители республиканцев в Конгрессе считают объем стимулов слишком крупным, опасаясь чрезмерного роста долговой нагрузки США, а также резкого скачка инфляции, пишет The Wall Street Journal.

Пауэлл, который также является республиканцем, заявил в среду, что в данный момент не время беспокоиться о ситуации с госдолгом. Он также отметил, что меньше обеспокоен перспективой усиления инфляции, чем экономическими последствиями пандемии коронавируса.

По мнению Пауэлла, чрезмерное стимулирование экономики в условиях множества рисков и неопределенностей является более предпочтительным, чем недостаточное стимулирование.

Банк России продлит паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), сохранив ключевую ставку 12 февраля на уровне 4,25%, считают аналитики.

Некоторые эксперты ждут от ЦБ заявления о завершении цикла снижения ставки. Ряд аналитиков уже рассуждает о сроках возможного ужесточения политики.

Последний раз Банк России снижал ключевую ставку в июле 2020 года - на 25 базисных пунктов, до ее нынешнего уровня в 4,25%. В сентябре, октябре и декабре ЦБ оставил ключевую ставку неизменной.

Регулятор не стал давать дополнительных сигналов непосредственно перед февральским заседанием совета директоров по ДКП. Зампред Банка России Алексей Заботкин в середине января повторил прежнее заявление: ЦБ, исходя из динамики инфляции, видит меньше целесообразности в дальнейшем снижении ключевой ставки, чем раньше.

Годовая инфляция, исходя из недельных данных Росстата, на 8 февраля ускорилась до 5,3% с 5,2% на конец января.

Цены на нефть, обновившие накануне годовые максимумы, корректируются вниз на торгах в четверг. Поддержку рынку в среду оказали данные министерства энергетики США, показавшие снижение запасов нефти в стране до минимального уровня с марта.

Как сообщило Минэнерго, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 5 февраля, сократились на 6,6 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 2,7 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 700 тыс. баррелей.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в четверг снизилась на 0,47% - до $61,18 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,43% - до $58,43 за баррель.

Brent подорожала в среду по итогам девятой сессии подряд, WTI - по итогам восьмой. Для обоих сортов нефти это самые длительные периоды непрерывного роста с января 2019 года, свидетельствуют данные Dow Jones. Как Brent, так и WTI завершили торги в среду на максимумах с января 2020 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
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