Индекс Мосбиржи, скорее всего, перейдет к консолидации около 3400 пунктов в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, перейдет к консолидации около уровня 3400 пунктов в четверг, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Российский фондовый рынок смотрится весьма уязвимо, однако стабилизация внешнего фона и нахождение котировок Brent выше $61 за баррель, по нашему мнению, могут способствовать в четверг ослаблению коррекционных настроений. Мы ждем, что индекс Мосбиржи перейдет к консолидации в районе 3400 пунктов", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.