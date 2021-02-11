Идея дня: Coca-Cola вновь выглядит привлекательной для консервативных инвесторов - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции Coca-Cola Co. вновь выглядят привлекательными для консервативных инвесторов, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Компания Coca-Cola в течение многих десятилетий была низко рисковой акцией - стабильный бизнес с устойчивым медленным ростом и стабильными дивидендами. С вероятностью урегулирования налоговых споров Coca-Cola вновь выглядит привлекательной для консервативных инвесторов. Это те акции, которые вы покупаете и забываете о них на долгие годы, пока они продолжают дорожать", - указывают эксперты инвестбанка.

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