Котировки нефти могут снизиться до $60,1-60,4/барр. в четверг - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent могут снизиться до уровней $60,1-60,4 за баррель в четверг, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Аналитики Sber CIB полагают, что дальнейшее снижение цен на нефть в четверг более вероятно, чем повышение. По их оценкам, фьючерсы на нефть марки Brent, которые недавно протестировали сопротивление на отметке $61,7 за баррель, могут подешеветь до $60,1-60,4 за баррель.

Валюты развивающихся стран в четверг утром склонны к росту, поэтому рубль, вероятно, попытается укрепиться и может приблизиться к уровню 73,5 руб./$1, предполагают в инвестбанке. Однако эксперты Sber CIB предупреждают, что позитивные для рубля факторы пока выражены слабо, поэтому к концу дня возможен откат до 73,8 руб./$1.

Спрос на активы развивающихся стран растёт утром четверга, поэтому аналитики Sber CIB ожидают снижения доходности ОФЗ на 2-4 б. п.

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