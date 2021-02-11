Утренние прогнозы: оптимизм покидает российский рынок акций

По мнению аналитиков, торги акциями в четверг, скорее всего, начнутся с умеренного снижения, которое вряд ли ускорится по причине относительно благоприятного внешнего фона.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций в среду вновь выглядел слабее западных аналогов, потеряв по индексу Мосбиржи 0,8%. Причем на стабильном внешнем фоне продажи шли по всему спектру "голубых фишек", что явно говорит о фиксации прибыли крупными игроками. Вероятно, начали выводить деньги с российского рынка ценных бумаг и западные инвесторы. Об этом прежде всего свидетельствует возобновление падения цен на ОФЗ. Интересные картинки складываются на дневном графике индекса Мосбиржи. Там начинают прорисовываться боковик с границами 3300-3450 пунктов, а также фигура "двойная вершина", реализация которой приведет к пробитию нижней границы боковика. Посмотрим, какая фигура окажется сильнее. В целом в первой половине торгов четверга мы ждем продолжения фиксации прибыли по большинству акций. Но пока индекс Мосбиржи не ушел ниже 3300 пунктов, среднесрочным инвесторам можно сохранять длинные позиции, особенно по дивидендным акциям".

Промсвязьбанк: "Российский фондовый рынок смотрится весьма уязвимо, однако стабилизация внешнего фона и нахождение котировок Brent выше 61 долл./барр., по нашему мнению, могут способствовать сегодня ослаблению коррекционных настроений. Мы ждем, что в четверг индекс Мосбиржи перейдет к консолидации в районе 3400 пунктов. Из корпоративных событий четверга выделим публикацию НЛМК финансовых результатов".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3390-3410 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3380, 3370 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3420, 3430 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Смешанный внешний фон пока не способствует направленному движению локального рынка акций".

BCS Express (Василий Карпунин): "Российский рынок выглядит относительно слабо, но снижение не ускоряется по причине более-менее комфортного внешнего фона. Мировой индекс акций MSCI ACWI, отражающий динамику 50 крупнейших фондовых площадок, растет восемь сессий подряд и обновляет исторические максимумы. При такой поддержке и ценах на нефть марки Brent выше $60 за баррель сдержанная динамика нашего рынка указывает на явную осторожность покупателей и наличие капитала, желающего фиксировать длинные позиции. Как правило, подобные ситуации чаще всего связаны с геополитическими факторами и учетом потенциальных рисков. Шансы на подъем по индексу Мосбиржи в среднесрочной перспективе сохраняются. Важным техническим сигналом на покупку могло бы стать закрытие 1-2 сессий выше 3450 пунктов. В таком случае откроется дорога в сторону 3600-3620 пунктов".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале сессии российские фондовые индексы и рубль могут быть склонны к нисходящей коррекции в связи с некоторым ухудшением настроений за рубежом. Коррекционный настрой в том числе на нефтяных площадках, однако, пока сдержанный, а в течение дня на рынки поступит ряд новых драйверов, которые могут изменить обстановку. В частности, будут опубликованы ежемесячные отчеты МЭА и ОПЕК, выйдут еженедельные данные по рынку труда США, а в России отчитаются НЛМК и ИнтерРАО. Способность рынка РФ развить краткосрочный восходящий тренд, однако, оказалась под вопросом".