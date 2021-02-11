Рубль, скорее всего, начнет торги в четверг с консолидации - ПСБ

Рубль, скорее всего, начнет торговую сессию в четверг с консолидации чуть ниже уровня 74 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"На наш взгляд, на старте торгов внешнего фона будет недостаточно для существенного направленного движения рубля по отношению к основным мировым валютам. Учитывая это, ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль чуть ниже 74 руб./$1. В дальнейшем, в случае сохранения коррекционных настроений в ценах на нефть, американская валюта попытается подняться выше данной отметки. При этом на горизонте ближайших сессий ожидаем удержания долларом позиций в диапазоне 73-74 руб./$1", - пишет главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

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