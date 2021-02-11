Возможно ослабление рубля до 78 руб./$1 - "Алор Брокер"

Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 78 руб./$1, предполагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль прервал пятидневное укрепление, остановившись посередине диапазона 73-74,5 руб./$1. Мы уже отмечали, что последние два дня рост российской валюты имел нестабильный характер, внутридневная волатильность была очень высокой, а темпы роста замедлились. Так что налицо все предпосылки для разворота тренда. Однако пока не видим поводов для сильного обесценивания российской валюты", - пишет эксперт.

При этом Антонов отмечает, что отметка 74,5 руб./$1 не является сильной преградой, первое основное сопротивление по паре доллар/рубль расположено выше, в районе 78 руб./$1. Снижение котировок нефти , по его мнению, может спровоцировать начало движения к этой отметке. О тестировании же мощной поддержки на уровне 73 руб./$1 пока не идет даже и речи, уверен эксперт инвесткомпании.

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