Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 11 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании итогов заседания Банка России (как ожидается, ЦБ РФ сохранит в пятницу ключевую ставку на уровне 4,25% годовых), полагают эксперты.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в среду, при этом индекс Dow Jones обновил рекордный максимум. Инвесторы оценивали статданные, корпоративную отчетность, а также выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на конференции Экономического клуба Нью-Йорка. Глава ФРС заявил в среду, что он и его коллеги сконцентрированы на том, чтобы вернуть рабочие места американцам. При этом он подчеркнул, что его пока не беспокоят перспективы скачка инфляции. "Инфляция была намного ниже и более стабильна за последние три десятилетия, чем раньше", - цитирует Пауэлла MarketWatch.

В центре внимания инвесторов также остаются перспективы принятия нового масштабного пакета мер поддержки американской экономики, замедление распространения COVID-19 и продолжающаяся вакцинация от заболевания. Между тем Сенат США во вторник вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента экс-президенту Дональду Трампу конституционным. Ожидается, что процесс не повлияет на рынки, поскольку он не мешает процедуре принятия стимулов. Демократы приняли шаги, которые могут позволить им принять пакет стимулов объемом $1,9 трлн без поддержки республиканцев. Однако размер пакета может быть уменьшен из-за сопротивления некоторых демократов.

Фондовые индексы Гонконга и Австралии изменяются без единой динамики в четверг, в то время как биржи Японии, Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками. Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,45%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,1%. Трейдеры в том числе оценивали ситуацию в отношениях США и Китая. Президент США Джо Байден провел телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином и подтвердил, что Вашингтон озабочен политикой Пекина в отношении Гонконга, Тайваня, Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, сообщил Белый дом.

Байден также заявил в среду, что в структуре Пентагона формируется рабочая группа, которая будет заниматься разработкой стратегии США по противостоянию вызовам со стороны КНР. "Нам нужно справляться с возрастающими вызовами, исходящими от Китая, сохранять мир и защищать наши интересы в Индо-Тихоокеанском регионе и на глобальной арене. Сегодня меня информировали о создании при Минобороны рабочей группы по Китаю", - сказал он на выступлении в Пентагоне.

В свою очередь цены на нефть, обновившие накануне годовые максимумы, корректируются вниз на торгах в четверг. Поддержку рынку в среду оказали данные министерства энергетики США, показавшие снижение запасов нефти в стране до минимального уровня с марта. Как сообщило Минэнерго, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 5 февраля, сократились на 6,6 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 2,7 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 700 тыс. баррелей.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $61,11 за баррель, что на 0,59% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 10 февраля эти контракты подорожали на 0,6% - до $61,47 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $58,33 за баррель, что на 0,6% ниже уровня на закрытие предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли в цене на 0,6% - до $58,68 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,117 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,479 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 февраля снизился на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,34 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 722,44 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "МТС-001P-12" (-0,41%), "Роснефть-001Р-04" (-0,24%) и "Газпромбанк БО-16" (-0,19%), а в лидерах повышения - облигации "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (+0,2%), "РЖД-001P-05R" (+0,17%) и "Сегежа Групп-001P-01R" (+0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Хоум кредит энд финанс банк" (ХКФ банк) установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-07 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,85% годовых. Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 7,03% годовых. Сбор заявок прошел 10 февраля. Техразмещение выпуска запланировано на 12 февраля.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-П07 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 6,35% годовых. Сбор заявок прошел 10 февраля. В ходе сбора заявок объем размещения был увеличен до 15 млрд рублей с "не менее 10 млрд рублей". Техразмещение выпуска запланировано на 12 февраля.

ЛК "Европлан" установила ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 сроком обращения 3,5 года объемом 11 млрд рублей на уровне 7,1% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,29% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 9 февраля. Объем размещения был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 11 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет выплачено в даты окончания 11-14-го купонных периодов. Купоны квартальные. Ожидаемая дюрация - 2,8 года. Техразмещение запланировано на 16 февраля. Выпуск будет размещен в рамках новой программы компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей.

Банк "Ренессанс кредит" установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-06 объемом 4 млрд рублей с офертой через 3 года на уровне 8,15% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 8,32% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок прошел 10 февраля. Техразмещение запланировано на 17 февраля.

АО "Новая концессионная компания" 12 февраля начнет размещение облигаций класса Б2 с индексируемым номиналом со сроком обращения около 29 лет объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 5,85% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: через 9,5 лет каждые полгода будет гаситься по 2,5% от номинала. Бумаги будут размещаться по открытой подписке. Размещение облигаций закончится не позднее 26 сентября.

Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел финанс") планирует 4 марта с 11:00 МСК до 15:00 МСК собирать заявки инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,25-10,45% годовых, что соответствует доходности к колл-опциону через 4 года в диапазоне 10,65-10,87% годовых. Купоны квартальные. Ожидаемая дюрация - 3,97 года. Техразмещение запланировано на 11 марта.

АО "ВЭБ-лизинг" выкупило по оферте 2 тыс. 566 облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала. Компания в феврале 2015 года провела размещение 10-летних бондов серии БО-04 на 5 млрд рублей по ставке 17,25% годовых. Ставка текущего купона - 5,07% годовых.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) досрочно погасило часть выпусков облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 на 921,233 млн рублей и 78,003 млн рублей соответственно. Эмитент 8 февраля исполнил оферты на эти суммы. Период предъявления бумаг к выкупу прошел с 1 по 5 февраля 2021 года. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости. Ранее компания уже выставляла несколько оферт на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 и досрочно гасила часть этих выпусков. ПАО "ТрансФин-М" полностью разместило 7-летние облигации 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей в феврале 2020 года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,65%. Ставка текущего купона - 5,9% годовых. Выпуск 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей был размещен в мае 2020 года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,9%. Ставка текущего купона - 6,15% годовых.