Dow Jones обновил рекорд

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Гонконга и Австралии изменяются без единой динамики в четверг. Цены на нефть корректируются вниз на торгах в четверг.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в среду, при этом индекс Dow Jones обновил рекордный максимум.

Инвесторы оценивали статданные, корпоративную отчетность, а также выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на конференции Экономического клуба Нью-Йорка.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 1,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналогичные темпы повышения были зафиксированы в декабре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,5%, сообщает Trading Economics.

Дефицит госбюджета США в январе составил $163 млрд по сравнению с $32,6 млрд годом ранее, сообщило министерство финансов страны. Аналитики ожидали, что показатель составит $150 млрд.

Глава ФРС заявил в среду, что он и его коллеги сконцентрированы на том, чтобы вернуть рабочие места американцам. При этом он подчеркнул, что его пока не беспокоят перспективы скачка инфляции. "Инфляция была намного ниже и более стабильна за последние три десятилетия, чем раньше", - цитирует Пауэлла MarketWatch.

В центре внимания инвесторов также остаются перспективы принятия нового масштабного пакета мер поддержки американской экономики, замедление распространения COVID-19 и продолжающаяся вакцинация от заболевания.

Между тем Сенат США во вторник вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента экс-президенту Дональду Трампу конституционным. Ожидается, что процесс не повлияет на рынки, поскольку он не мешает процедуре принятия стимулов, пишет MarketWatch. Демократы приняли шаги, которые могут позволить им принять пакет стимулов объемом $1,9 трлн без поддержки республиканцев. Однако размер пакета может быть уменьшен из-за сопротивления некоторых демократов.

Акции Coca-Cola Co. (SPB: KO) подешевели на 0,2%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков зафиксировал снижение чистой прибыли в четвертом квартале 2020 года, однако скорректированный показатель превзошел ожидания рынка, что вызвало рост котировок акций.

Бумаги Twitter Inc. (SPB: TWTR) подскочили в цене на 13,2%. Американская компания, которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, в четвертом квартале 2020 года увеличила чистую прибыль и во второй раз в своей истории получила квартальную выручку выше $1 млрд.

Котировки акций Mattel Inc. (SPB: MAT) упали на 2,1%, несмотря на финансовые результаты компании. Производитель игрушек в четвертом квартале получил чистую прибыль в $130,5 млн по сравнению с безубыточностью годом ранее. Скорректированная прибыль компании составила $0,40 на акцию против ожидавшихся аналитиками $0,23 на акцию. Выручка Mattel выросла на 10% - до $1,626 млрд. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $1,58 млрд.

Акции Yelp Inc. (SPB: YELP) подешевели на 4,5%, хотя онлайн-платформа отзывов в четвертом квартале получила чистую прибыль на уровне $21,1 млн при прогнозировавшейся безубыточности. Выручка компании выросла на 15% и превысила прогноз.

Цена акций Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) снизилась на 2,6%. Американский производитель сетевого оборудования зафиксировал более сильные, чем ожидалось, результаты по итогам второго финансового квартала, однако его выручка в некоторых сегментах не оправдала прогнозов.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 61,97 пункта (0,2%) и составил 31437,8 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 1,25 пункта (0,03%) - до 3909,88 пункта.

Nasdaq Composite потерял 35,16 пункта (0,25%) и составил 13972,53 пункта.

Фондовые индексы Гонконга и Австралии изменяются без единой динамики в четверг, в то время как биржи Японии, Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками.

Трейдеры в том числе оценивали ситуацию в отношениях США и Китая.

Президент США Джо Байден провел телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином и подтвердил, что Вашингтон озабочен политикой Пекина в отношении Гонконга, Тайваня, Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, сообщил Белый дом.

Байден также заявил в среду, что в структуре Пентагона формируется рабочая группа, которая будет заниматься разработкой стратегии США по противостоянию вызовам со стороны КНР. "Нам нужно справляться с возрастающими вызовами, исходящими от Китая, сохранять мир и защищать наши интересы в Индо-Тихоокеанском регионе и на глобальной арене. Сегодня меня информировали о создании при Минобороны рабочей группы по Китаю", - сказал он на выступлении в Пентагоне.

В центре внимания также остается ситуация с распространением коронавируса.

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро четверга составило 107 млн 339 тыс. 144 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 354 тыс. 416, выздоровели более 78 млн человек.

Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,45%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже растут акции одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (+3,4%), оператора недвижимости CK Asset Holdings Ltd. (+2,3%) и производителя электроники Xiaomi Corp. (+2,2%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снижаются на 0,5%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) - на 0,4%.

В лидерах падения оказались бумаги нефтяной компании China Mengniu Dairy Co. Ltd., основного производителя молочной продукции в КНР, (-1,6%), китайского девелопера China Resources Land Ltd. (-1,1%) и нефтяной CNOOC Ltd. (-0,9%).

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,1%.

Лидерами роста среди компонентов индекса стали акции горнодобывающих компаний Newcrest Mining Ltd. (+4,05%) и Whitehaven Coal Ltd. (+3,3%), а также телекоммуникационной Telstra Corp. Ltd. (+2,5%).

Наиболее существенное падение продемонстрировали бумаги финансовой компании AMP Ltd. (-11%), Nearmap Ltd., специализирующейся на 3D-картах, (-7,3%) и биофармацевтической компании Nanosonics Ltd. (-5,6%)

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto повысилась на 0,9% и на 1,1% соответственно.

Цены на нефть, обновившие накануне годовые максимумы, корректируются вниз на торгах в четверг.

Поддержку рынку в среду оказали данные министерства энергетики США, показавшие снижение запасов нефти в стране до минимального уровня с марта.

Как сообщило Минэнерго, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 5 февраля, сократились на 6,6 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 2,7 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 700 тыс. баррелей.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в четверг составляет $61,12 за баррель, что на $0,35 (0,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 10 февраля эти контракты подорожали на $0,38 (0,6%) - до $61,47 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $58,36 за баррель, что на $0,32 (0,55%) ниже уровня на закрытие предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли в цене на $0,32 (0,6%) - до $58,68 за баррель.

Brent подорожала в среду по итогам девятой сессии подряд, WTI - по итогам восьмой. Для обоих сортов нефти это самые длительные периоды непрерывного роста с января 2019 года, свидетельствуют данные Dow Jones. Как Brent, так и WTI завершили торги в среду на максимумах с января 2020 года.

Эксперты Citigroup ожидают, что к концу текущего года стоимость Brent поднимется до $70 за баррель, поскольку действующее соглашение ОПЕК+ ограничивает предложение, в то время как спрос растет быстрее, чем ожидалось.