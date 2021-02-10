Рубль вечером слабо меняется к доллару и евро в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 10 февраля. Доллар слабо снижается, евро возобновил небольшое повышение на "Московской бирже" в среду вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.

Курс доллара США составил 73,88 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,61 руб./EUR1, подорожав на 8,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,3 копейки - до 80,96 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро в ожидании новых стимулов к движению. Позднее в среду ожидается выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на конференции Экономического клуба Нью-Йорка. В центре внимания трейдеров также остается продолжающееся обсуждение в США пакета стимулирующих мер объемом $1,9 трлн, предложенного президентом Джо Байденом.

Принятие новой программы мер поддержки важно для стимулирования потребительских расходов в стране, содействия более активной вакцинации и, соответственно, усилению темпов роста экономики, что позитивно скажется на всех рынках.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, на рынках сохраняется умеренный позитив, который в первую очередь связан с прогрессом в согласовании программы бюджетного стимулирования в США. "Демократы не стали уменьшать программу экономической поддержки в надежде привлечь на свою сторону республиканцев, что увеличивает шанс одобрения законопроекта экономической помощи на $1,9 трлн простым большинством голосов демократов с помощью специального бюджетного инструмента. Более того, опасения ускорения инфляции, которое могут вызвать стимулы, уходят на второй план. Так, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в приоритете остается восстановление рынка труда, а не инфляционные риски. При этом, несмотря на позитивный новостной фон, активность торгов остается умеренной, игроки ждут выступления главы ФРС Пауэлла, в котором он оценит состояние рынка труда на фоне публикации статистики за январь, и публикация статистики по инфляции в США", - отметил Кадулин.

Участники рынка постепенно переходят в режим ожидания очередного заседания совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике, которое пройдет 12 февраля. Сейчас ключевая ставка Банка России составляет 4,25%. Последний раз ЦБ снижал ключевую ставку в июле 2020 года - на 25 базисных пунктов, до ее нынешнего уровня в 4,25%. В сентябре, октябре и декабре Банк России оставлял ключевую ставку неизменной.

"ЦБ возьмет паузу на ближайших заседаниях, однако в случае ослабления инфляционного давления к середине этого года, ЦБ может рассмотреть дополнительное понижение ставки. В долгосрочной перспективе мы разделяем мнение о том, что инфляционные риски в мире остаются слабыми и, таким образом, не исключаем, что ставка может все еще может пойти ниже, прежде чем она вернется к 5-6%-ному коридору нейтральной номинальной процентной ставки", - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"В пятницу состоится заседание Банка России по денежно-кредитной политике, особенно интересное в свете ускорения инфляции в последние месяцы. Такая динамика цен вызвана немонетарными факторами, в частности ростом цен на продовольственные товары на глобальном рынке. Поэтому мы пока не ожидаем, что ЦБ в этом году пойдет на повышение ставки, но риторика регулятора однозначно ужесточится. Комментарии регулятора и обновленные параметры макроэкономического прогноза окажут существенное влияние на ожидания по ставке и процентные инструменты, но вряд ли окажет выраженное влияние на валютный рынок", - говорит Кадулин.

Цены на нефть эталонных марок снова перешли к росту после публикации данных о превысившем прогнозы уменьшении запасов нефти в США. При этом нефть марки Brent дорожает девятую сессию подряд, WTI - восьмую.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в среду увеличилась на 0,67% - до $61,5 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,57% - до $58,69 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,64 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 800 тыс. баррелей, увеличения запасов бензина на 2,1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,33 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти в стране на 2,7 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 февраля на 26,66 копейки, до 73,8526 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,98 копейки, до 89,5684 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 22,44 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,8156 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 17,54 копейки и составил 73,875 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 342,386 млн, из которых $538,435 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 803,951 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 5,87 копейки, до 89,5156 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 6,62 копейки и составил 89,5277 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR332,178 млн, из которых EUR90,976 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR241,202 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали в среду разнонаправленную динамику, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 30 базисных пунктов (б.п.) - до 4,34% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 6 б.п. - до 4,45% годовых, ставка на срок 1 месяц опустилась на 4 б.п. - до 4,67% годовых. Ставки на срок 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 4,89% и 4,93% годовых соответственно.