Цены евробондов РФ в среду слегка подросли благодаря высокой нефти и снижению доходности UST

Москва. 10 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка подросли благодаря высоким ценам на нефть и некоторому снижению процентных ставок базовых активов - US Treasuries. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 1,5 базисного пункта по отношению к закрытию вторника и составила 115,83% от номинала, что соответствует доходности 1,51% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась всего на 0,4 базисного пункта по отношению к 9 февраля и составила 101,465% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,065% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 1 пункт, составив 144,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 33 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 139,04% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 3,39% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 7 базисных пунктов - до 135,25% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 3,405% годовых). Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 16 базисных пунктов - до 132,31% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 3,39% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 11 базисных пунктов, до 114,07% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 1,89% годовых).

И лишь самые "короткие" выпуски евробондов РФ с погашением в 2023 и 2026 годах снизились в цене на 2,5 и 1,5 базисного пункта - до 110,31% и 115,18% от номинала соответственно. Их доходности при этом подросли в пределах 0,5 базисного пункта - до 0,85% и 1,735% годовых соответственно.

"Большинство выпусков российских еврооблигаций сегодня торговались в "зеленой зоне", что в итоге привело к снижению доходности десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году на 1 базисный пункт. Котировки росли вместе с ростом стоимости суверенных облигаций практически всех стран с развивающейся экономикой. Оптимизм глобальных инвесторов в отношении евробондов emerging markets поддерживают снижающиеся ставки базовых активов, в частности доходность десятилетних US Treasuries сегодня снизилась на 1 базисный пункт, до 1,15% годовых. Кроме того, позитивным фактором для отечественных евробондов выступает рост цен нефти Brent выше отметки $61 за баррель. Инвесторы отыгрывают новости о замедлении темпов распространения коронавирусной инфекции, а также ожидания скорого принятия в США новой программы бюджетных стимулов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Цены на нефть растут в среду на ожиданиях публикации отчета министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 5 февраля, сократились на 3,5 млн баррелей. Снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд, однако оно замедлилось по сравнению с предыдущей неделей, когда запасы упали на 4,26 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти в стране на 2,7 млн баррелей.