Рубль днем развернулся вверх к доллару и евро благодаря возобновившей рост нефти

Москва. 10 февраля. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в среду днем, рубль развернулся вверх и немного дорожает к бивалютной корзине на фоне возобновившей рост нефти.

Курс доллара США составил 73,81 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,51 руб./EUR1, подешевев на 1,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,7 копейки - до 80,88 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 февраля на 26,66 копейки, до 73,8526 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,98 копейки, до 89,5684 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к небольшому повышению на дневных торгах на фоне дорожающей нефти. Как Brent, так и WTI завершили торги 9 февраля на максимумах с января 2020 года, при этом стоимость Brent выросла во вторник по итогам восьмой сессии подряд, WTI дорожала семь сессий подряд. В среду днем оба эталонных сорта после небольшой утренней коррекции возобновили повышение в ожидании данных по запасам от американского Минэнерго (EIA).

В центре внимания трейдеров остается продолжающееся обсуждение в США пакета стимулирующих мер объемом $1,9 трлн, предложенного президентом Джо Байденом. Принятие новой программы мер поддержки важно для стимулирования потребительских расходов в стране, содействия более активной вакцинации и, соответственно, усилению темпов роста экономики.

Демократы из Палаты представителей Конгресса США в понедельник представили первый вариант пакета стимулов объемом $1,9 трлн, который был предложен президентом США Джо Байденом.

"Рубль вслед за другими валютами EM в среду замедлил рост, пара "доллар-рубль" находится около 73,8 руб./$1. Помимо глобального risk-on, рубль поддерживает рост цен на нефть на фоне снижения покупок валюты со стороны Минфина. Ослабление доллара на глобальном рынке позволило рублю существенно укрепиться, потенциал его дальнейшего укрепления в среднесрочной перспективе сохраняется, хоть и снизился. При этом в краткосрочной перспективе мы ожидаем стабилизацию доллара и валют EM", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Участники рынка постепенно переходят в режим ожидания очередного заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике, которое пройдет 12 февраля. Сейчас ключевая ставка Банка России составляет 4,25%.

Последний раз ЦБ снижал ключевую ставку в июле 2020 года - на 25 базисных пунктов, до ее нынешнего уровня в 4,25%. В сентябре, октябре и декабре Банк России оставлял ключевую ставку неизменной.

"ЦБ возьмет паузу на ближайших заседаниях, однако в случае ослабления инфляционного давления к середине этого года, ЦБ может рассмотреть дополнительное понижение ставки. В долгосрочной перспективе мы разделяем мнение о том, что инфляционные риски в мире остаются слабыми и, таким образом, не исключаем, что ставка может все еще может пойти ниже, прежде чем она вернется к 5-6%-ному коридору нейтральной номинальной процентной ставки", - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту на ожиданиях публикации отчета министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране в среду в 18:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго покажут снижение запасов нефти в стране на 2,7 млн баррелей.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду увеличилась на 0,64% - до $61,48 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,51% - до $58,66 за баррель.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 5 февраля, сократились на 3,5 млн баррелей. Снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд, однако оно замедлилось по сравнению с предыдущей неделей, когда запасы упали на 4,26 млн баррелей.

"Мы ожидаем, что EIA представит неоднозначные данные: снижение запасов нефти, вероятно, было таким же, как на предыдущей неделе (1 млн баррелей), однако запасы бензина и, возможно, даже дистиллятов, увеличились. Brent торгуется чуть выше $61 за баррель, и с технической точки зрения котировки могут превысить уровень сопротивления $61,4 за баррель и подняться до $61,7-62,2 за баррель. Однако мы полагаем, что на фоне статистики EIA цена Brent в среду останется в узком диапазоне около $61 за баррель, а на американской сессии может снизиться до уровня поддержки $60,6 за баррель. Кроме того, судя по техническим характеристикам фьючерсов Brent и WTI, дальнейший рост будет ограничен, так как цены уже вышли в область перекупленности, что указывает на предстоящую коррекцию", - говорят аналитики Sberbank Investment Research.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали в среду разнонаправленную динамику, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 30 базисных пунктов (б.п.) - до 4,34% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 6 б.п. - до 4,45% годовых, ставка на срок 1 месяц опустилась на 4 б.п. - до 4,67% годовых. Ставки на срок 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 4,89% и 4,93% годовых соответственно.