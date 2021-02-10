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10 февраля 2021 года 17:26
Инвесторы еще могут сделать ставку на восстановление рынка коммерческой недвижимости РФ - ВТБ Капитал Инвестиции
Инвесторы еще успевают сделать ставку на рост рынка коммерческой недвижимости РФ после COVID-19, так как это один из немногих секторов, который ещё не восстановился от негативных последствий пандемии, считают в "ВТБ Капитал Инвестиции". Как говорится в материалах инвесткомпании, фонды недвижимости позволяют участникам рынка инвестировать в данный сегмент. Например, ЗПИФН "ВТБ Капитал - Рентный доход", инвестиционная стратегия которого предполагает вложения в объекты коммерческой недвижимости и получение ежеквартального дохода от арендных платежей, а также дохода от продажи активов при завершении фонда. "Рынок коммерческой недвижимости - один из немногих сегментов, которые ещё не восстановились от негативных последствий пандемии, поэтому спрос на такие продукты сейчас достаточно высок", - отметил главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов. "ВТБ Капитал Инвестиции" запустили торги фондом недвижимости на бирже. Листинг на бирже также позволит участникам фонда претендовать на индивидуальный налоговый вычет. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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