"Финам" рекомендует держать акции CMS Energy с прогнозной ценой $60,3

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции CMS Energy с прогнозной ценой $60,3 за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Комбинированная целевая цена составляет $60,3 на акцию на горизонте 12 месяцев с потенциалом 5% к текущей цене. Полная доходность с учетом дивидендов за следующие четыре квартала (NTM) составляет 8%. Исходя из этого, мы пока не готовы рекомендовать акции CMS Energy к покупке и присваиваем им рекомендацию "держать", - пишет эксперт "Финама" Александр Ковалев.

Также Ковалев отмечает, что на недельном графике акции торгуются в рамках долгосрочного восходящего тренда. Учитывая это, в диапазоне $53-56 цена может стабилизироваться, что делает этот район, на взгляд аналитика, подходящим для формирования длинных позиций.

Эксперт инвесткомпании дополнительно обращает внимание на следующие факты:

- CMS Energy планирует достигнуть углеродной нейтральности к 2040 году, закрытия угольных электростанций к 2039 году, а также значительно увеличить ВИЭ-генерацию;

- Дивидендная доходность компании невысока относительно средних значений по индустрии: DY NTM прогнозируется около 3% при текущей медианной доходности по аналогам 3,5%, однако менеджмент обещает долгосрочный ежегодный рост EPS и DPS на 6-8%;

- План CAPEX на 2021-2025 годы с суммарными инвестициями около $13,3 млрд направлен на увеличение ВИЭ-генерации и обновление сетевой инфраструктуры;

- Компания значительно чаще использует долговое финансирование относительно конкурентов: соотношение Net Debt/EBITDA составляет 6,2х при среднем 5,1х по аналогам;

- Компания - признанный лидер ESG по отрасли, что подтверждает сохраняемый на протяжении 4 лет рейтинг MSCI ESG на уровне АА.

CMS Energy - сетевая энергетическая компания, базирующаяся в штате Мичиган и преимущественно функционирующая в сфере генерации и распределения электроэнергии и газоснабжения.

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