Возможен подъем котировок акций Boeing до $240 в ближайшие месяцы - "Фридом Финанс"

Возможен подъем котировок акций Boeing Co. до $240 за штуку в ближайшие месяцы, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Акции Boeing динамично растут с ноября, когда появились первые сообщения о снятии ограничений на полеты 737 MAX. Суммарно за три последних месяца бумаги прибавили около 40%. На последней сессии после публикации данных по продажам в январе акции компании были в плюсе на 1,5%. Потенциал роста в данной бумаге еще не исчерпан. Рынок все еще осторожно выкупает просадку Boeing, возникшую в первой половине 2020 года. Сейчас акции компании на 37% ниже значений предыдущего февраля. При умеренно "бычьем" сценарии они могут в ближайшие месяцы подняться с $215 до $240, что дает потенциал роста свыше 11%", - отмечает аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов.

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