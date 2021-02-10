Потенциал дальнейшего укрепления рубля в среднесрочной перспективе сохраняется - Банк "Санкт-Петербург"

Потенциал дальнейшего укрепления рубля в среднесрочной перспективе сохраняется, хоть и снизился, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль вслед за другими валютами EM сегодня замедлил свой рост, курс USD/RUB с утра снижается на 0,14%, продолжая торговаться вблизи 73,7 руб./$1. Помимо глобального risk-on, рубль поддерживает рост цен на нефть на фоне снижения покупок Минфина. Ослабление доллара на глобальном рынке позволили рублю существенно укрепиться, потенциал его дальнейшего укрепления в среднесрочной перспективе сохраняется, хоть и снизился. При этом в краткосрочной перспективе мы ожидаем стабилизации доллара и курса валют EM", - отмечают аналитики банка.

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