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10 февраля 2021 года 13:15
Цена нефти может расти до $80/барр. в долгосрочной перспективе за счет темпов обесценения доллара - Россельхозбанк
Долгосрочно цена нефти будет "заперта" в широком диапазоне $30-80 за баррель, причем ниже $30 котировки будут неустойчивы долгосрочно из-за нехватки предложения, а к $80 они могут двигаться, главным образом, лишь за счет темпов обесценения доллара США, говорится в аналитическом материале начальника аналитического отдела Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Петра Тер-Аванесяна. "2021 год начался на оптимистичной ноте. Ведущие инвестдома прогнозируют дальнейшее ослабление курса доллара к основным мировым валютам, которое поддержит цены на сырьевых рынках, выраженные как раз в долларах США. Высокие цены на сырье, по их мнению, поддержат страны с развивающимися рынками, среди которых много экспортеров сырья", - отмечает эксперт банка. По его мнению, рынки уже заложили в цену самый лучший сценарий развития с Covid-19. Именно поэтому эксперт видит повышенный риск разочарования на рынках в случае, если эффективность вакцинации окажется ниже, чем это сейчас представляется. "Однако допустим, что ситуация с Covid-19 будет несколько лучше, чем в 2020 году. Даже в таком случае, мы считаем, что многие другие аспекты для глобальной экономики, вероятно, будут хуже. Проблема с Covid-19 появилась недавно, а проблема с падением энергопотребления преследует человечество уже много лет", - указывает Тер-Аванесян. Цены на нефть находятся в нисходящем тренде еще с 2008 года. В прошлом году по техническим причинам на фьючерсном рынке они даже уходили в отрицательную область. "Мы уже давно наблюдаем снижение энергопотребления в мире, и речь не только о нефти, - пишет аналитик банка. - Стоимость добычи нефти, газа и угля имеет тенденцию к росту, так как наименее затратные для добычи и транспортировки месторождения истощились. Одновременно цены производителей энергии не могут компенсировать их более высокие затраты на добычу и транспортировку. Доходы конечных потребителей не растут такими же темпами, как затраты на производство и доставку топлива. Мир сейчас находится в рецессии, и выработка электроэнергии повсеместно сократилась". До сих пор вышеперечисленные трудности удавалось нивелировать с помощью все нарастающего привлечения долга под все более низкие ставки. Однако и этот "ресурс", по мнению эксперта, выглядит исчерпанным. Вот почему нам всем стоит ожидать: больше дефолтов по долгам, новые способы борьбы между странами, и, в конечном счете, роста инфляции по отдельным товарным позициям и услугам, предупреждает Тер-Аванесян. Аналитик напоминает, что с 14 июля 2008 года по 18 февраля 2009 цена на фьючерсы нефти марки Brent упали со $146 до $55, то есть практически в 3 раза. "Делать прогнозы по ценам на будущее имеет право лишь тот аналитик, который предсказал такое падение в конце 2007 года, - полагает эксперт. - Не думаю, что в конце 2007 года кто-то в Exxon, или в Лукойле, или в Goldman Sachs предвидел такой обвал. Поэтому мы лишь можем предложить на рассмотрение читателю наш подход к прогнозированию цен на нефть". 1. Нефть - это просто еще одна валюта. ОПЕК+ - это еще один "Центральный банк". 2. ОПЕК+ контролирует лишь 40% мировой добычи нефти и 16% мировой добычи газа. Таким образом, влияние ОПЕК+ на ценообразование на рынке нефти ограничено. 3. Исходя из вышесказанного, цена на нефть - это, на взгляд Тер-Аванесяна, в большей мере функция от превалирующей в мире монетарной денежной политики: если ставки низкие, а центральные банки печатают деньги - цены на нефть получают поддержку, если ставки (особенно по долларам) растут - цена на нефть испытывает давление. Пример: с марта 2009 по март 2011 цены на фьючерс марки Brent подорожал с $55 до $116, то есть на 108% за два года. Главная причина - скоординированная мягкая денежная политика от основных мировых центральных банков. Мировая экономика восстанавливалась гораздо медленнее, чем это можно было бы предположить, глядя на цены на нефть. В меньшей мере цена на нефть зависит от квот, вводимых станами ОПЕК+ или происходящим в сланцевой нефтедобыче США. 4. Рынок нефти сильно политизирован, страны-производители находятся под санкционным давлением. "Поэтому мы используем технический анализ, следим за монетарной денежной политикой основных мировых центральных банков, за действиями ОПЕК и за санкционным риском, причем приоритет имеют первые два пункта, - отмечает аналитик Россельхозбанка. - Мы считаем, что мягкая монетарная политика от основных центральных банков уже заложена в текущих ценах. Мы считаем, что рынки слишком оптимистично настроены в отношении перспектив борьбе с пандемией, мы не ожидаем резкого роста энергопотребления в мире". Вместе с тем, эксперт подчеркивает, что главные игроки на рынке нефтедобычи последние годы недоинвестировали в геологоразведку и разработку новых и трудноизвлекаемых месторождений. Старые разработки постепенно истощаются, а потребление нефти, как минимум, еще десять лет будет в мире ежегодно расти. "Поэтому мы считаем, что долгосрочно цены на нефть будут "заперты" в широком "коридоре": $30 - $80 - ниже $30 цены будут неустойчивы долгосрочно из-за нехватки предложения, а к $80 они могут двигаться, главным образом, лишь за счет темпов обесценения доллара США", - резюмирует Тер-Аванесян. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. 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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-АНАЛИТИКА
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