Котировки нефти, скорее всего, останутся в среду в диапазоне $60-62/барр. - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в среду в диапазоне $60-62 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent остается выше $61 за баррель, но импульс к росту постепенно ослабевает, считает управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

Эксперт при этом отмечает неплохую статистику от API: запасы сырой нефти снизились на 3,5 млн барр., дистиллятов - на 0,5 млн барр., а запасы бензинов, напротив, выросли на 4,8 млн барр. В среду в фокусе внимания инвесторов будут официальные данные от Минэнерго США.

"Основной драйвер крепких цен на нефть сейчас, помимо ожидания стимулов - это ставка на массовую вакцинацию населения, которая обусловит снятие карантинов и способствует увеличению числа поездок, а значит, восстановлению спроса на энергоносители. Тем не менее, мы продолжаем считать нефть перекупленной и выделяем риски роста предложения как высокие. Ориентир на среду сохраняем на уровне $60-62 за баррель нефти марки Brent", - указывает Крылова.

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