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10 февраля 2021 года 11:24

Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, раллируют ГДР TCS на новостях от MSCI

Москва. 10 февраля. Рынок акций РФ утром в среду подрос вслед за индексами в Азии и фьючерсами в США, а также на фоне высокой нефти (Brent остается у $61 за баррель); раллируют почти на 5% к новым максимумам ГДР TCS на новостях об их включении в расчет индекса MSCI Russia.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3438,01 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1466,99 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,6%.

Доллар стоит 73,83 рубля (-0,06 рубля), золото - $1845,7 за тройскую унцию (+0,5%).

Глобальные депозитарные расписки на акции TCS Group (MOEX: TCSG) выросли на 4,9% - до 3635,6 рубля. ГДР были включены в индекс MSCI Russia с весом 2,11% в рамках его квартального пересмотра. Оценка FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) составляет 0,6. Изменения вступят в силу 26 февраля 2021 года после закрытия торгов.

Также подорожали акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,7% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,6% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

"АЛРОСА" в январе реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $430 млн, что на 6% выше уровня января прошлого года ($405 млн), говорится в сообщении компании.

Подешевели АДР Ozon (MOEX: OZON) (-2,9%), акции "Московской Биржи" (-0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду неоднозначный: азиатские индексы преимущественно растут, нефть стабилизировалась, промышленные металлы дорожают, индекс доллара опустился ниже отметки 90,4 пункта. В целом от российского рынка можно ожидать попыток роста, но предыдущие торги показали, что многие на рынке используют его для фиксации прибыли. Рубль имеет поводы для укрепления, но эти поводы перекрываются очередной волной риторики по поводу рестрикций со стороны Евросоюза.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, некоторые опасения вновь внушает усиление антироссийской санкционной риторики, на этот раз из Европы, однако эти риски можно проигнорировать. Санкции против РФ, если они даже будут, не принесут никакого ущерба экономике и крупнейшим эмитентам.

Рост нефти хоть и замедлился, но активизации продаж пока нет. В ходе азиатских торгов котировки немного просели, но далее вновь отмечаются попытки роста, что в последние дни происходит довольно часто. Однако все-таки можно рассчитывать на коррекцию по нефти.

В среду чуть лучше рынка могут выглядеть золотодобытчики, "Норникель" и черные металлурги. Однако особого желания продолжить рост и пойти штурмовать исторические максимумы пока не видно, считает Антонов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич полагает, что основные факторы способствуют продолжению роста. Инвесторы ожидают принятия в полном объеме $1,9 трлн нового пакета помощи американской экономике, что должно стимулировать восстановление в США. Плюс к этому, улучшается ситуация с коронавирусом. Так, по данным университета Хопкинса, в мире с пика, продемонстрированного в начале года, более чем вдвое снизилась интенсивность появления новых случаев заболевания - 315 тыс. на 8 февраля против 858 тыс. на 7 января. Данный процесс проходит на фоне интенсификации вакцинации в различных странах, что дает инвесторам надежду на скорую победу над пандемией.

В Азии основные индексы демонстрируют подъем во главе с Китаем - в преддверии длинных каникул в честь празднования китайского нового года инвесторы в стране предпочитают ставить на дальнейшее улучшении ситуации на мировых рынках. Нефть Brent удерживает позиции в районе $61 за баррель. В ходе торгов оказать существенное влияние на настроения инвесторов может публикация статистики по индексу потребительских цен в США.

Индекс МосБиржи сможет вновь подняться в середину диапазона 3400-3500 пунктов, в дальнейшем ожидается переход в консолидацию у достигнутых уровней.

В США во вторник индексы акций завершили торги разнонаправленной динамикой в пределах 0,1% после подъема до рекордных пиков днем ранее. По словам инвесторов, рынки взяли паузу после активного роста как акций, так и цен на сырьевые товары, пишет газета The Wall Street Journal.

Драйвером на рынках являются ожидания новых стимулирующих мер, которые могут ускорить процесс восстановления экономики США. Демократы из Палаты представителей Конгресса США представили первый вариант пакета стимулов объемом $1,9 трлн, который был предложен президентом США Джо Байденом.

Бюджетный комитет нижней палаты Конгресса, в частности, предлагает дополнительные прямые выплаты в размере на $1400 на человека для американцев с доходом не более $75000 в год и пар с доходом не более $150000. Как отмечает WSJ, демократы обсуждали снижение этой планки, но сохранили ее на уровне предыдущего раунда выплат.

Комитет также предлагает продлить срок предоставления надбавки к пособиям по безработице до 29 августа и увеличить ее размер до $400 с $300 в неделю. Изначальный план Байдена предполагал продление надбавок до конца сентября.

Помимо этого, пакет стимулов включает увеличение налоговых льгот для семей с детьми, пособий по уходу за детьми и налогового вычета за медицинское страхование для семей с низким и средним уровнем дохода.

Комитет планирует начать рассмотрение пакета стимулов в среду, 10 февраля.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 2%), "плюсуют" Европа (индекс FTSE в начале торгов растет на 0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,3%).

На рынках сохраняется оптимизм в отношении восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, который поддерживается прогрессом в вакцинации против коронавируса, ожиданиями масштабного пакета финансовой помощи в США и хорошими экономическими данными.

Потребительские цены в Китае в январе неожиданно снизились на 0,3% в годовом выражении (изменений не ожидалось после роста на 0,2% в декабре), цены производителей (индекс PPI) выросли на 0,3% впервые за год (ожидался рост на 0,4%).

Снижение потребительских цен в Китае в январе отражает, главным образом, более высокую базу для сравнения: в прошлом году на январь пришлось празднование Нового года по Лунному календарю, что традиционно ведет к подъему стоимости многих товаров и услуг. В этом году праздники пришлись на февраль.

Рост PPI отмечен впервые с января 2020 года и является максимальным с мая 2019 года. Относительно предыдущего месяца цены производителей в январе выросли на 1%.

Нефть утром в среду стабилизировалась после обновления максимумов с января 2020 года; цена Brent находится на $0,4 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $61,06 за баррель (-0,05% и +0,9% во вторник), мартовская цена WTI - $58,26 за баррель (-0,2% и +0,7% накануне).

Как сообщил Американский институт нефти (API), запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 5 февраля, сократились на 3,5 млн баррелей. Снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд, однако оно замедлилось по сравнению с предыдущей неделей, когда запасы упали на 4,26 млн баррелей.

Как Brent, так и WTI завершили торги 9 февраля на максимумах с января 2020 года. Стоимость Brent выросла во вторник по итогам восьмой сессии подряд, WTI дорожала семь сессий подряд.

Эксперты, однако, отмечают, что технические индикаторы указывают на возможную коррекцию цен на нефть после длительного подъема. Кроме того, есть опасения, что повышение цен будет способствовать наращиванию добычи некоторыми производителями нефти, пишет Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+9,2% и +19,8% "префы"), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+6%), акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+5,4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,8%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,9%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,5%).

Подешевели бумаги "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-3,5% и -4,2% "префы"), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (-1,8%), "префы" "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 13,406 млрд рублей (из них 3,361 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,544 млрд рублей - на ГДР TCS Group и 1,024 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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