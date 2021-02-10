"Финам" рекомендует покупать акции Mastercard с прогнозной ценой $392,2

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Mastercard Inc. с прогнозной ценой на уровне $392,2 за штуку на конец 2021 года, отмечается в комментарии инвестиционной компании.

"Наша оценка справедливой стоимости Mastercard на конец 2021 года составляет $390 млрд или $392,2 на обыкновенную акцию, что предполагает потенциал роста котировок на 16,4% от текущего уровня. Рекомендация - "покупать", - пишет старший аналитик Игорь Додонов.

Эксперт "Финама" приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:

- Выручка и прибыль Mastercard снизились в "коронакризисном" 2020 году, в то же время компания сохранила высокие показатели прибыльности, сгенерировала существенный денежный поток и направила значительные средства на выплаты акционерам;

- Глобальная экономика, как ожидается, заметно восстановится в 2021 году, и на этом фоне следует ожидать и улучшения финпоказателей Mastercard;

- Объемы цифровых платежей в мире, по прогнозам, продолжат быстро расти в долгосрочной перспективе, и Mastercard останется бенефициаром данного тренда;

- Mastercard - один из технологических лидеров в своей отрасли, инвестирует значительные средства в новые продукты и усовершенствование имеющихся.

"С точки зрения технического анализа, на дневном графике акции Mastercard вышли наверх из локального нисходящего канала, а также преодолели 50-дневную скользящую среднюю. Ожидаем продолжения подъема с целью в районе $360", - отмечает Додонов.

Mastercard является оператором одной из крупнейших международных платежных систем, действующей в 210 странах и объединяющей около 22 тыс. финансовых учреждений. Платежная сеть Mastercard характеризуется широким охватом. В мире в обращении находятся 2,75 млрд карт под брендом Mastercard и Maestro, а общий годовой объем платежей в системе компании превышает $6 трлн.

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